Tecno představilo mobil Pova Neo 3

Společnost Tecno nedávno rozšířila své působení i do Evropy právě přes Českou republiku. I proto zvyšuje úsilí a představuje jednu novinku za druhou. Tentokrát zde máme přírůstek v podobě Pova Neo 3.

Pova Neo 3

Výrobce zde láká na několik věcí. V první řadě se snaží upozornit na trochu méně tradiční design, který hodnotíme kladně. Ne každý chce nudnou jednobarevnou černou placku. Pak ale hodně láká na herní možnosti. Je pravdou, že použity procesor Helio G85 je evidován jako herní u Mediateku, ale že by oplýval výkon, to se nedá říci. Na většinu her ale bude stačit.

Herní zaměření je podpořeno softwarovými vychytávkami a optimalizacemi. Navíc Pova Neo 3 má 7000mAh baterii, což je vskutku nadstandard. O nabíjení se zde ale stará 18W technologie, takže doplnění energie nebude zrovna nejrychlejší. Bonusem navíc jsou stereo reproduktory.

Displej je ale asi největší slabinou, byť má 90Hz obnovovací frekvenci. Bohužel se jedná jen o HD+ panel. Vzhledem k úhlopříčce 6,82 palců se nejedná o nejmenší mobil a navíc by si stejně zasloužil aspoň Full HD rozlišení, když má být zaměřený na hraní her. Tecno zatím neuvedlo konečnou cenu, ale dá se očekávat nižší suma, i vzhledem ke specifikacím.

Specifikace

displej: 6,82 palců, 1640 x 720 pixelů (HD+), 90 Hz, LCD

procesor: Helio G85

RAM: 4/8 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 13 + HiOS 13

Foťáky: zadní – 16 MPx AI kamera přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

stereo, DTS

LTE, Bluetooth, WiFi, GPS, NFC

rozměry: 170,67 x 77,6 x 9,3 mm;

baterie: 7000 mAh + 18W

