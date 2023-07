Samsung Galaxy Watch 6 a Watch 6 Classic se ukazují na propagačních materiálech [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 18. 7.

Již příští týden dojde k představení nových hodinek Galaxy Watch od Samsungu. Nyní se na malou chvíli objevil marketingový obrázek, který odhaluje všechny verze, které máme očekávat. K dispozici budou dvě základní linie, jedna jen s WiFi, druhá i s LTE. Každá kategorie bude mít pod dvou běžných modelech a dva Classic. Galaxy Watch 6 budou ve velikostech 40 a 44 mm, Classic pak ve 43 a 47 mm. Celkem se tedy nabídne 8 verzí, přičemž se ještě budou dále dělit podle barev.

Aktualizováno 17. 6.

Již příští měsíc bychom se měli dočkat představení novách hodinek Samsung Galaxy Watch 6 a Watch 6 Classic, přičemž se spekuluje o použití nového procesoru Exynos W930, který bude podporovat i LTE. U těchto modelů máme očekávat safírové sklo a hlavně otočnou lunetu. K dispozici již máme větší množství marketingových obrázků, které ukazují rozdíly mezi běžným modelem a vylepšeným.

Aktualizováno 24. 5.

Nebývá zvykem, že by se objevovaly neoficiální rendery hodinek. I tak se @onleaks pochlubil podobou, kterou vytvořil na základě získaných schémat. Je dobré upozornit, že právě @onleaks má zpravidla přesné informace. Tentokrát tak máme k dispozici první rendery nadcházejících hodinek Galaxy Watch 6 Classic. Kromě toho se dozvídáme, že nabídnou zřejmě displej s úhlopříčkou 1,47 palců a baterie bude mít kapacitu 425 mAh.

Původní článek 16. 3.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 přišly s otočnou lunetou, která zdobila řadu Classic. Tento prvek provázel i předchozí řady, ale u modelu Watch 5 chyběl. Nyní, jak se zdá, by se otočná luneta mohla opět vrátit do hry.

Samsung Galaxy 6 Pro pravděpodobně dostanou otočnou lunetu

Nová řada chytrých hodinek Galaxy Watch 6 by měla dorazit na konci tohoto roku, a to ve dvou variantách. Vybavenější varianta Pro by podle informací od youtubera Super Roader měla nabídnout fyzickou otočnou lunetu, která byla naposledy součástí právě řady 4.

Samsung u loňské řady uvedl pouze jednu velikost hodinek, a to 45 mm. To by se letos mělo také změnit, jelikož verze Galaxy 6 Pro pravděpodobně dorazí ve dvou velikostech, takže by si na své měli přijít i ti, kteří preferují menší tělo. Ačkoliv zatím není známé datum, kdy Samsung uvede novou řadu svých chytrých hodinek, lze očekávat, že to bude v druhé polovině tohoto roku.

