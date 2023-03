Xiaomi 13 Ultra v přípravě, začíná certifikace [aktualizováno]

Xiaomi 12S Ultra; Zdroj: Xiaomi

Aktualizováno 12. 3.

Nejnovější zprávy naznačují, že by mobil Xiaomi 13 Ultra měl zamířit na globální trh. Konkrétně by se tak mělo stát v květnu. Za poslední dobu se ale neobjevilo moc informací o specifikacích. Dozvídáme se jen něco málo o fotografické výbavě. Na zadní straně máme očekávat čtyři senzory, přičemž všechny mají mít fázové ostření, a to i v případě ultra širokoúhlého senzory. Dá se předpokládat, že hlavní bude 1palcového typu a další dva budou pro zoom. K dispozici má být ještě jeden senzor, konkrétně dToF (Direct Time-of-Flight) pro určení hloubky ostrosti. Zřejmě tak bude Xiaomi 13 Ultra aspirovat na fotografického krále.

Původní článek 26. 1.

Xiaomi v poslední době ne všechny své smartphony směřuje na globální trh. Některé zůstávají dostupné jen v domovské Číně. Tentokrát by ale mělo dojít ke změně. Minimálně zástupce společnosti uvedl, že nadcházející model Xiaomi 13 Ultra bude dostupný i mimo Čínu. Není ale stále jasné, jestli se bude prodávat na všech trzích, nebo jen na vybraných.

O přípravě Xiaomi 13 Ultra se mluví nějakou dobu, ale zatím jsme neměli jakýkoliv náznak, že bychom se dočkali nějak brzy. Dle nejnovějších informací prochází novinka testováním a dokonce se objevila i v databázi EMEI, kde je vedena pod označením 2304FPN6DG, což by měl být globální model. Také se objevila jako 2304FPN6DC pro čínský trh. Zřejmě se tedy plánuje uvedení obou variant současně.

Bohužel nemámě k dispozici nějaké přesnější specifikace nebo přibližnou podobu. Základem by měl být model Xiaomi 13 Pro, co se týče hlavních specifikací. Zatím se ví jen o použití senzoru Sony IMX989 jakožto hlavního foťáku na zadní straně. Je 1palcového typu a má 50MPx rozlišení. Displej by měl být Samsung E6 Super AMOLED a jako procesor poslouží Snapdragon 8 Gen 2. Spekuluje se, že Xiaomi u tohoto modelu nasadí pokročilejší technologii periskopického snímače.

Základní verze by měla mít 16 GB operační paměti a 256GB úložiště. Je pravděpodobné, že zde bude i verze s větším prostorem pro data. Cena by měla odpovídat lepší výbavě a bude vyšší než u modelu Xiaomi 13 Pro.

