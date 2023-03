Samsung představil Exynos Connect U100

Zdroj: Samsung

Už nyní se spekuluje, že Samsung nepoužije u další generace top modelů Galaxy S své vlastní procesory Exynos a zůstane u konkurenčního Snapdragonu. Ostatně má vyvíjet zcela nový procesor, který by se měl používat až za dva roky. Mezitím pracuje na Exynos 2300, což by mělo být jen označení a základ pro budoucí Tensor procesory společnosti Googlu. Samotná značka Exynos ale jen tak nevyčkává a do svého portfolia dostává novinku Exynos Connect U100.

Exynos Connect U100

V tomto případě nejde o procesor. Ostatně jak název napovídá, jedná se i čipset starající se o konektivitu. Konkrétně Exynos Connect U100 slouží pro UWB, tedy ultraširokopásmové spektrum. Tato technologie slouží pro komunikaci za využití minimálního množství energie na velmi krátkou vzdálenost. Využívá pásmo o šířce 500 Mhz.

Novinka si najde využití zejména u možnosti určování vzdálenosti a polohy, přičemž je použito velmi silné šifrování, aby nebylo možní kompromitovat samotnou komunikaci. Samsung slibuje přesnost v jednotkách centimetrů. V samotném čipsetu jsou integrovány technologie jako samotné rádio, úložiště i správa IP adres. Dá se říci, že se jedná o skoro hotové řešení pro nasazení v nejrůznějších zařízeních, a ne jen u mobilních telefonů.

Díky spolupráci s Car Connectivity Consortium (CCC) je v novince zajištěna i podpora pro Digital Key Release 3.0, takže může sloužit i pro bezpečné odemykání aut a jejich nastartování. Samsung hodlá čipset nabízet ostatním výrobcům elektroniky, což by mohlo vést k rozšíření této technologie, která se zatím objevovala jen u několika top modelů pár výrobců.

Zdroj: fonearena.com

