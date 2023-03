Obchod Play vás varuje dopředu před nestabilní aplikací

Zdroj: Dotekománie

Vyvíjet aplikace pro Android není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Problém tohoto ekosystému se tak trochu ukrývá v jeho roztříštěnosti, což je způsobeno výrobci a jejich modifikacemi samotného systému. Někteří totiž dělají větší zásahy a upravují systém k obrazu svému, ale má to často dopad na vývojáře aplikací třetích stran. Proto musí věnovat někdy více času samotné optimalizaci. Samozřejmě na to mají nástroje od Googlu, ale někdy nejde vše stíhat. Proto bylo zavedeno varování pro samotné uživatele, že konkrétní aplikace může být na jejich zařízení nestabilní.

Varování před instalací

Nejedná se o absolutní novinku pro vývojáře, jelikož jim byla oznámena v říjnu minulého roku. Na druhou stranu nebyla nějak výrazná pro uživatele, respektive až nyní byla zachycena ve větší míře. Již několik uživatelů hlásilo, že se setkali s varováním přímo na kartě aplikace, že nemusí na jejich zařízení fungovat, respektive je nestabilní. To automaticky neznamená, že nějak škodlivá, jen chybí optimalizace.

Samozřejmě je vývojář varován před podobnou událostí, případně před nestabilitou nebo nefunkčností. Konkrétně se zde sledují dva faktory. Buď aplikace padá, tedy je nestabilní, nebo neodpovídá či nereaguje po instalaci nebo při nějaké činnosti. Jakmile se takových událostí objeví více jak 8 % u konkrétního zařízení, Obchod Play začne uživatele se stejným zařízením varovat. Započítává se zde i verze systému.

V podstatě to může znamenat, že vývojář nepracuje na aplikaci, nemá čas na opravu, chybí mu prostředky nebo jednoduše se o ní již nestará. Google takto chce předejít špatné uživatelské zkušenosti. Zřejmě se s takovými hláškami budete setkávat u starších nebo opuštěných aplikací.

