Nubia Z50 Ultra oficiálně, láká na kameru schovanou pod displejem

Na konci minulého roku jsme se dočkali novinky Nubia Z50, přičemž se spekulovalo, že by se měl ještě objevit vybavenější model. Dnes jsme se konečně dočkali a světlo světa spatřil mobil Nubia Z50 Ultra. Z nějakého důvodu výrobce přeskočil přívlastek Pro, který se zpravila používá.

Nubia Z50 je další novinka se Snapdragonem 8 Gen 2, navíc zaujme i cenou

Nubia Z50 Ultra

Při pohledu na specifikace jde vidět, že se jedná o velmi dobře vybavený smartphone. Skoro bychom uvedli, že by mohl zapadat do kategorie top modelů, ale k tomu mu chybí odolnost vůči vodě či bezdrátové nabíjení. I tak se nejedná o nějaké ořezávátko. O výkon se stará Snapdragon 8 Gen 2 a úložiště používá nejmodernější technologii stejně jako operační paměti.

Pro displej byla použita AMOLED technologie. Nabízí se panel s jasem až 1500 nitů, 120Hz frekvencí a s Full HD+ rozlišení. To ale není vše, co poskytuje. Je v něm integrovaná čtečka otisků prstů, což na dnešní dobu nikoho nepřekvapí, ale navíc má integrovanou přední kameru s 16MPx rozlišením. Nubia Z50 Ultra tak zapadá do velmi malé skupiny mobilů, kde se nabízí nenarušený displej a přitom zvládne poskytovat selfie snímky a sloužit i pro video hovory.

Fotografická výbava je zde hodně o megapixelech, jelikož se na zadní straně nachází sestava 64+50+64 MPx, kde běžný a periskopický mají navíc optickou stabilizaci obrazu. Stereo reproduktory jsou samozřejmostí, ale co není již tak moc běžné, je dedikovaný přepínač režimů po vzoru iPhonu nebo OnePlus. Všemu dodává energii baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 80W nabíjení.

Základní verze Nubia Z50 Ultra má nastavenou cenu na 3 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 12 700 Kč. Pokud zavítá do Evropy, zřejmě se bude cena pohybovat kolem 16 500 Kč, což je velmi lákavá cena na takto dobře vybavený smartphone.

Specifikace

displej: 6,8 palců, 2480 × 1116 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1500 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)

Android 13 + MyOS 13

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.6, OIS 50 MPx, 116° + makro (2 cm) 64 MPx , periskopický, zoom, OIS přední – 16 MPx UDC

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, Dual smart PA, stereo, DTS: X Ultra

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 80W

Zdroj: fonearena.com



