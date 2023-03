Nový Home Pod dorazí příští rok a bude pravděpodobně vybaven 7palcovým displejem

Zdroj: MacRumors

Známí tipér a analytik Ming-Chi Kuo se podělil o své nejnovější informace týkající se nové generace zařízení Apple Home Pod pro chytrou domácnost. Příští generace Home Podu by měla přijít s výrazným vylepšením a v podobě 7palcového displeje.

Nový Home Pod by mohl obdržet displej

Nový Home Pod by měl být uveden příští rok a tou nejzajímavější novinkou by měl 7palcový displej, který přinese vylepšení funkcí a hlubší integraci do ekosystému chytrých zařízení od Applu. Výhradním dodavatelem displejů pro Home Pody příští generace by měla být společnost Tianma Microelectronics.

Podle Kua by společnost Tianma Microelectronics měla být rovněž dodavatelem displejů pro iPady. V minulosti se také objevily další informace o tom, že by budoucí Home Pod mohl obsahovat tvOS, díky čemuž by zařízení mohlo přijít s vestavěnou kamerou a Face Time, čímž by Home Pod přišel na trh jako inteligentní domácí reproduktor.

