MeguMethod už brzy představí nejlepší české aplikace. Ve finále AppParade se utkají levné letenky, nonstop veterinář nebo finanční poradce do kapsy [tisková zpráva]

Do finále soutěže mobilních aplikací AppParade postoupilo osm favoritů, kteří se během pondělního večera 27. března v Holešovické tržnici představí ve dvou kategoriích – starters a runners. Mezi starters se řadí aplikace FlyAway, Mamio, Safe by Frenkee a tlappka, mezi runners pak aplikace Nepanikař, Qerko, Settle Up a Zásilkovna. Soutěžící bude hodnotit porota v čele s CEO MeguMethod a pořadatelem soutěže Vratislavem Zimou, dále v ní zasedne Ondřej Krátký, Oldřich Bajer, Luboš Paroulek nebo Dalibor Purkert. Hlavním partnerem finále je Livesport, dalšími potom O2, Samsung, BankID, Pronajmisito.cz a Paralelní Polis.

„Od březnového kola AppParade očekávám hodně a věřím, že to s kolegy z poroty nebudeme mít v rozhodování jednoduché. O jednom vítězi samozřejmě rozhodnou i diváci, pro které máme díky našim partnerům připraveny skvělé výhry. Někdo si domů odnese nový smartphone nebo sluchátka,” říká Vratislav Zima, CEO vývojářské společnosti MeguMethod.

Soutěží výhodné letenky i lepší bezkontaktní placení

V kategorii Starters do finále postoupila aplikace FlyAway, která uživatele upozorňuje na nové akční letenky z rezervačních systémů aerolinek. Díky rychlým notifikacím dokáže uživatel pořídit zpáteční letenky i za 250 Kč. Mamio zase propojuje matky podle věku dítěte a lokace a vytváří bezpečný prostor pro vzájemnou podporu. Aplikace Safe by Frenkee funguje jako digitální finanční poradce v kapse, který uživatelům pomůže lépe kontrolovat jejich finanční situaci a postupně také zlepšovat finanční gramotnost. Tlappka pak poskytuje veterinářskou pomoc s možností konzultace s veterinářem nonstop.

Mezi aplikacemi kategorie Runners se nachází Nepanikař, která poskytuje první psychickou pomoc zdarma pomocí aplikace pro chytré telefony. Dostupnost má v 11 jazycích ve 180 zemích světa a dosahuje 450 tisíc stažení. Qerko zase zařídí bleskovou QR platbu v restauracích, kavárnách a bistrech. Settle Up spravuje skupinové výdaje a má přes 400 tisíc MAUs po celém světě. O vítězství bude soutěžit i aplikace Zásilkovna, která umožňuje lidem posílat a vyzvedávat jejich zásilky a řadí se mezi 5 nejstahovanějších aplikací v ČR.

Soutěž a přehlídka mobilních aplikací AppParade se koná už dvanáctým rokem. V minulých letech se akce zúčastnily například Záchranka, Fitify nebo Readmio. Na 35. kolo si návštěvníci mohou rezervovat své místo na eventbrite, vstup je po registraci zdarma.

MeguMethod (dříve Synetech) je česká společnost vyvíjející mobilní i webové aplikace. V roce 2014 ji založili Vratislav Zima, Daniel Rutkovský a Miroslav Voda. Jako první vytvořili aplikaci Jukees, která propojovala hosty restaurací a barů s místním jukeboxem. Své místo na trhu si studio získalo zejména expertizou ve vývoji aplikací pro iOS a Android a zaměřením na komplexní projekty pro globální klienty. Všechny zkušenosti a přístup k projektům zakladatelé promítli v listopadu 2022 do rebrandingu na MeguMethod. Nový název se skládá z japonského megu, výrazu označujícího lásku nebo zalíbení, a anglického method. Studio má za sebou více než třicet vyvinutých aplikací s dopadem na miliony uživatelů na šedesáti světových trzích. Mezi klienty MeguMethod patří například Oriflame, ISIC, Jablotron, NN Pojišťovna nebo český cyklostartup Dudelo. Společnost se vedle soukromých zakázek zasazuje také o digitalizaci českého státu prostřednictvím Asociace softwarových agentur a rozvoj tuzemských talentů skrze vlastní soutěž AppParade, ve které oceňuje nejlepší aplikace.



