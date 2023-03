GPT-4 je tu – AI bude kreativnější, přesnější a pozná, co je na obrázku

Společnost OpenAI před několika hodinami představila další generaci jazykového modelu GPT-4. V běžné konverzaci jsou na stejné úrovni v porovnání s GPT-3.5. V mnoha ohledech je ale výrazně lepší. Nová verze umí třeba přijímat jako vstupy obrázky. Vývojáři výrazně zapracovali na kritických připomínkách uživatelů, ale stále si umí fakta „vymyslet“.

Spoluzakladatel Sam Altman označil GPT-4 za nejschopnější a nejlepší model. Dále uvedl, že nový systém je „multimodal“, což v jednoduchosti znamená, že jako vstupy dokáže přijímat obrázky i texty a uživatelům umožňuje klást otázky týkající se obrázků. Poradí si i s masivními textovými vstupy a dokáže si zapamatovat a reagovat na více než 20 000 slov najednou. Nový model je od dnešního dne k dispozici uživatelům ChatGPT Plus.

OpenAI také spolupracuje s komerčními partnery, kteří nabízejí služby poháněné technologií GPT-4. Nová úroveň předplatného aplikace pro výuku jazyků Duolingo, Duolingo Max, bude nyní nabízet anglicky mluvícím uživatelům konverzace ve francouzštině nebo španělštině podporované umělou inteligencí a může využívat GPT-4 k vysvětlení chyb, kterých se studenti jazyka dopustili.

Na druhém konci spektra je společnost Stripe, která se zabývá zpracováním plateb, která používá GPT-4 k zodpovídání dotazů na podporu od firemních uživatelů a k označování potenciálních podvodníků na fórech podpory společnosti.

Pozor ale. Šéf OpenAI sice tvrdí, že GPT-4 už neposkytuje tolik zkreslených výsledků, ale stále je potřeba mít na paměti, že AI pracuje s daty pouze do září 2021. V rámci benchmark testů je však nová verze přesnější a rychlejší. OpenAI tvrdí, že na základě připomínek uživatelů se jí podařilo faktické nedostatky v GPT-4 zlepšit – nikoli však odstranit – a na žádosti o obsah, jako jsou lékařské rady nebo rady týkající se sebepoškozování, reaguje citlivě „o 29 % častěji“ a na žádosti o zakázaný obsah reaguje chybně o 82 % méně často.

GPT-4 však stále „halucinuje“ fakta a OpenAI uživatele varuje: „Při používání výstupů jazykového modelu je třeba dbát velké opatrnosti, zejména v kontextech s vysokou mírou rizika, přičemž přesný protokol (například lidská kontrola, uzemnění dalším kontextem nebo úplné vyhnutí se použití s vysokou mírou rizika) by měl odpovídat potřebám konkrétního případu použití.“ V testech určených k měření halucinací však dosahuje „o 40 % vyššího skóre“, uvádí OpenAI.

