Celosvětové dodávky chytrých mobilních telefonů by měly oproti očekávání klesnout

Podle analytické společnosti IDC by se v letošním roce trh s mobilními telefony nemusel vyvíjet tak, jak se očekávalo. Dodávky mobilních telefonů by mohly zpomalit, oživení trhu se naopak očekává až příští rok.

Trh s mobilními telefony letos zpomalí

Analytická data společnosti IDC hovoří o tom, že by se letos dodávky telefonů mohly propadnout až o 1,1 % z původně očekávaného nárůstu o 2,8 %. Dodávky by se tak pro letošek měly ustálit na očekávaných 1,19 miliardy prodaných kusů. Ředitelka společnosti IDC Nabila Popal sdělila: „S rostoucími náklady a pokračujícími výzvami v oblasti spotřebitelské poptávky jsou OEM výrobci ohledně roku 2023 docela opatrní. I když po nedávném znovuotevření Číny konečně přicházejí nějaké dobré zprávy, stále však existuje mnoho nejistoty a nedostatek důvěry, což má za následek opatrný výhled. Jsme však nadále přesvědčeni, že globální trh se vrátí k růstu v roce 2024, jakmile tyto krátkodobé výzvy překonáme, protože na rozvinutých trzích existuje významný pozastavený obnovovací cyklus a také prostor pro pronikání chytrých telefonů na rozvíjející se trhy s cílem podpořit stabilní dlouhodobý růst.“

Očekává se, že by Android zařízená měla zaznamenat větší pokles, než zařízení Apple. Analýzy říkají, že by dodávky Android zařízení měly klesnout o 1,2 %, zatímco zařízení s iOS by by mohlo být dodáno o 0,5 % méně, než se očekávalo. Vyplývá z toho, že zařízení Android vyhledávají především lidé, kteří mají hlouběji do kapsy a vzhledem k celkově nejisté finanční situaci, vysoké inflaci a dalším faktorům bude tento zákaznický segment letos více šetřit.

