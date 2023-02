Roidmi EVA – vše v jednom: zametá, vytírá, pere mop a vyprazdňuje nádobu na prach [komerční článek]

Zdroj: roidmi

S tím, jak se zvyšuje kvalita života společně s ohledem na ekologii a šetrnost k přírodě, se také zvyšuje zájem o robotické vysavače. Ty totiž dokáží ušetřit čas a zastat řadu úkolů v domácnosti. Běžné robotické vysavače dokážou vysávat či vytírat. Neumí ovšem automaticky vyprázdnit nádobu na prach či vyprat mop. To vše ovšem dokáže nový Roidmi EVA – robotický přístroj typu vše v jednom. Ne nadarmo se mu také říká „Všeuměl“ – dokáže zamést, vytřít podlahu, vyprat mop a vyprázdnit nádobu na prach. Zní to dobře, ale jak vlastně funguje v praxi? Pojďme se na to společně podívat.

Vzhled

Základová stanice „všeuměla“ Roidmi EVA je provedena v elegantní bílé barvě a ve tvaru, který se směrem nahoru mírně zužuje. Skládá se z horního víka, ovládací části, displejové části, „parkoviště“ pro robota a postranních infračervených senzorů.

V ovládací části nalezneme celkem 4 tlačítka: Čištění, Návrat, Pauza a Sběr prachu. Stavový displej pak v reálném čase zobrazuje aktuální činnost nebo hlášení (například že nádoba na prach je plná, nebo naopak nádoba na vodu je prázdná).

Když otevřete horní víko, uvidíte čtyřlitrovou nádrž na odpadní vodu, třílitrový sáček na prach, a opět čtyřlitrovou nádrž na čištění vody. Sáček na prach má antibakteriální a protiplísňovou funkci, obě nádrže pak praktické držadlo. Vše je navrženo pro snadnou manipulaci a používání.

Robot: zametání a vytírání 2 v 1

Samotný robotický vysavač je vyveden v designu kombinujícím bílou a černou barvu. Bílá je hlavní barvou, černá ji doplňuje. Věžový senzor LDS na vrchní části vysavače má kontrastní červenou barvu. Na horní části těla jsou funkční tlačítka. Na přední straně je protinárazové zařízení, po stranách jsou senzory. Na zadní straně je port pro sběr prachu, zadní senzor a nabíjecí konektor.

Po otevření horního krytu se objeví nádoba na prach o objemu 300 ml, malý kartáč na prach, a nádobka na zacuchané vlasy či chlupy.

Ve spodní části těla se nachází modul pohonu a čistící modul. O pohon se starají dvě 20 mm vysoká boční kolečka, univerzální kolečko a malý váleček. Čistící modul má část vysávací a část vytírací, doplněné o boční kartáč, hlavní kartáč ve tvaru V, dva odnímatelné mopy, 6 skupin senzorů možného pádu, a ultrazvukový senzor.

Při samostatném zametání je možné snadno odstranit magneticky uchycený držák mopu. Je možné také synchronizovat zametání a vytírání. Vše může fungovat zcela automaticky, a není potřeba ručně přepínat mezi režimy zametání a vytírání. „Všeuměl“ zkrátka pracuje za vás – o úklid se vůbec nemusíte starat!

Funkčnost

Funkce automatického praní mopu

Běžné robotické vysavače mají problém s tím, že při vytírání se mop velmi rychle zašpiní, a s přibývajícím čase je špinavý více a více.

U „všeuměla“ Roidmi EVA je to vyřešeno tak, že po 6 až 12 minutách vytírání se robot automaticky vrátí do základové stanice, kde se mop automaticky vypere, robot se následně vrátí a pokračuje v úklidu přesně tam, kde přestal. To vše do té doby, doku není úklid celého domu hotov. To je velmi praktické zvláště ve chvíli, kdy se nechcete neustále starat o to, zda už mop není špinavý. Výsledkem této funkce je to, že i po skončení úklidu je mop krásně čistý, a kvalita vytírání je výrazně lepší.

Roidmi EVA dokáže fungovat tak, že vepředu zametá, vzadu vytírá, automaticky vyprazdňuje nádobu na prach, a pravidelně pere mop. Dokáže se perfektně postarat o to, aby vaše podlahy byly vždy bezkonkurenčně čisté.

Automatické vyprazdňování a antibakteriální a protiplísňová funkce

Běžná nádoba na prach je obvykle velmi malá, a je třeba ji často vyprazdňovat – jinak se vytváří nejenom zápach, ale také nebezpečné bakterie.

Roidmi EVA tento problém řeší. Je totiž vybaven funkcí automatického vyprazdňování nádoby na prach, kdy se po návratu na základnu prach přesune do příslušného sáčku, a to během pouhých 20 sekund.

Tento sáček na prach má kapacitu 3 litry, takže bez problémů pojme prach za 60 dní. Navíc má antibakteriální a protizápachovou funkci. Stačí tedy sáček jednou za dva měsíce vysypat a jednoduše zlikvidovat. Jelikož má sáček vysoce těsnící provedení, nemusíte se bát, že se při vysypávání nějaký prach vysype. Velmi hygienické, a velmi praktické!

Zametání a vytírání 2 v 1

„Všeuměl“ Roidmi EVA má samozřejmě i funkci zametání a vytírání. Ovšem na rozdíl od běžných vysávacích a vytíracích robotů, kteří podlahu pouze namočí, jsou funkce zametání a vytírání u Roidmi EVA výrazně vylepšeny.

Sací výkon dosahuje až 3.200 Pa, boční kartáč sbírá prach a nečistoty, hlavní kartáč zametá vysáváním do nádrže na prach. Vytírání využívá dva deseticentimetrové mopy HL s 99% antibakteriální účinností, se 180 otáčkami za minutu, přítlakem 12 newtonů, který odpovídá síle ručního vytírání podlahy v kleče. Díky tomu dosahuje velmi důkladného čištění a vytírání, takže se podlaha leskne jako nová.

Za pozornost stojí fakt, že metoda rotačního vytírání dokáže výborně vytírat skvrny. V reálném vytíracím testu Roidmi EVA dokázal účinně na podlaze vyčistit skvrny od sójové omáčky, a dokáže také efektivně odstranit i rozměrné nečistoty.

Další funkce: aplikace a výdrž baterie

Úklid ovládaný přímo prostřednictvím mobilní aplikace a také extra dlouhá výdrž baterie jsou velmi důležitými výhodami univerzálního robota Roidmi EVA.

Prostřednictvím aplikace Roidmi EVA můžete nastavit vhodný režim úklidu, čas úklidu, pořadí úklidu, můžete také omezit oblasti úklidu, nastavit jednotlivé uklízecí zóny, nebo naprogramovat dobu úklidu. Dále je tu možnost hlasového ovládání prostřednictvím MI home nebo Google Alexa. Takto může být ovládání ještě pohodlnější.

Co se týče výdrže baterie, je na tom Roidmi EVA velmi dobře. Kapacita baterie je 5.200 mAh, což znamená výdrž 250 minut úklidu na jedno nabití, což odpovídá až 250 metrům čtverečným. Na jedno nabití tedy dokáže uklidit i celý dům. S dobíjením si také nemusíte dělat starosti: při dosažení úrovně nabití 15 % se robot automaticky vrátí na základu, a po dobití na 80 % pokračuje v úklidu. Úplné nabití baterie trvá 4 hodiny 40 minut.

Shrnutí

Skutečně všestranný robot Roidmi EVA integruje funkce vysávání, vytírání, sběru prachu a mytí do jednoho zařízení, čímž přináší revoluci v tradičním modelu úklidu podlah.

Snadno si poradí s jakýmkoliv prachem, vlasy či odolnými skvrnami na podlaze. Navíc pokročilé funkce automatického vyprazdňování nádoby na prach a praní mopu udělají práci za vás – nic z toho již nemusíte dělat sami ručně. Roidmi EVA se stará za vás!

Roidmi EVE je vynikajícím pomocníkem, který překonává své špičkové konkurenty. IRobot i7+ dokáže také automaticky vyprazdňovat nádobu na prach, ale neumí vyprat mop, Narwal T10 automaticky vypere mop, ale neumí vyprázdnit nádobu na prach. Roidmi EVA je levnější než tito konkurenti, ale umí toho více. Jedná se o skutečnou vlajkovou loď úklidových produktů rodiny Xiaomi se zaručenou kvalitou.

Technické údaje

Sací výkon: 3.200 Pa

Rychlost vytírání: 180 ot/min

Hlučnost: 64,4 – 85,7 dB (A)

Výdrž baterie: 250 minut

Vytírací přítlak: 12 N

Interval vysypávání: 60 dní

Doba nabíjení: 4 hodiny 40 minut

Nádoba na vodu: 4 litry

Nádoba na prach: 300 ml

Sáček na prach: 3 litry

Hmotnost: 4,2 kg + 9,8 kg

