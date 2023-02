Očekávané Poco C55 bude lehce převyšovat C50

Po velmi krátké přestávce se začíná hlásit o slovo značka Poco, která pomalu po sociálních sítích spouští reklamní kampaň k nadcházející mobilní novince. Ta bude opět zapadat do modelové řady C, kam se teprve před pár týdny usadil telefon s označením C50. Další přírůstek dostane název C55 a podle tradice by měl převzít alespoň výbavu z některého zařízení od Xiaomi.

Přestože Poco C55 bude stále patřit mezi cenově dostupné zástupce, tak oproti C50 vyrukuje s o něco málo lepšími specifikacemi, což hlavně ocení koneční spotřebitelé. Ti se mohou těšit například na větší úhlopříčku displeje při zachování rozlišení. Čipovou sadu pravděpodobně dodá známá firma MediaTek, a to zástupce z herní série Helio G.

Dokonce až dvojnásobně mají vyrůst kapacity u operační paměti RAM nebo interního úložiště. Výrazné zlepšení lze zpozorovat také v případě hlavního objektivu fotoaparátu vzadu. Nicméně změna se nedotkne baterie včetně technologie urychlující nabíjení. To v konečném výsledku může přinést kratší celkovou výdrž.

Model Poco C55 je nejčastěji spojován s Redmi 12C, který má velmi podobně zpracován ostrůvek pro dva fotoaparáty a čtečku otisků prstů. Ovšem prodejní cena by po přepočtu neměla překonat hranici 2 700 Kč.

𝐒how stopper

𝐏ro performance

𝐄ndless gaming

𝐄ntertainment unlimited

𝐃oesn’t stop here

𝐀

𝐍

𝐃

𝐒how off

𝐖alk with confidence

𝐀void cases

𝐆ood looks

Hold on to your seat, POCO C55 is coming soon. pic.twitter.com/E3QWGV7VBG

— POCO India (@IndiaPOCO) February 15, 2023