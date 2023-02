Njord by Elements – obal a pásek z lososa [recenze]

Zdroj: Dotekománie

Dnes se v recenzi podíváme na jedno zajímavé příslušenství, které může ochránit váš iPhone a zároveň posunout jeho vzhled na jinou úroveň. Řeč je o stylových pozdrech Njord by Elements, přičemž tato značka používá jako jeden z materiálů lososí kůži. A jelikož ji můžete mít také na hodinkách, podíváme se i na pásek k Apple Watch. A pokud by vám i to bylo málo, vyrábí také pouzdro pro AirPods.

Úvod

Nejprve stojí za to trochu přiblížit značku Njord by Elements a v čem jsou tato pouzdra vlastně dobrá. Mimo používání lososí kůže, což je už samo o sobě velmi zajímavé, se hodně zaměřují na udržitelnost a recyklaci. Jejich pouzdra na iPhone 14 tak například ze sta procent využívají recyklovaný plast.

Zároveň pro získání kůže není žádné zvíře zbytečně zabito. Losos z Islandu, který putuje na pulty obchodů či do restaurací, je tak zbaven kůže, která je pak použita právě na obaly. Mimo lososí kůže ale na nejnovější generaci iPhonů vyrábí také pouzdra s látkou nebo klasickou kůží. Pro někoho pak možná bude menší zklamání fakt, že pouzdra jsou dostupné pouze na iPhone 12 a novější. Obaly se pak vyrábí na Islandu s nulovou uhlíkovou stopou.

Salmon Leather MagSafe Case – iPhone 13

Jelikož jako osobní zařízení používám iPhone 13 v současné době, tak jsme testovali pouzdro právě na tomto zařízení. V případě této generace iPhonů je k dispozici pouze pouzdro s lososí kůží, které však můžete mít v tmavě modré, tmavě zelené, tmavě šedé a nebo v rezavé (tmavě červené by se dalo říct). My testovali první zmíněnou barvu.

Hned po prvním uchopení jsem byl překvapen, jak je obal masivní. Výrobce také slibuje, že s obalem má telefon vydržet pád z dvou metrů na zem bez problémů. To jsem tedy radši nezkoušel, nerad házím svůj telefon dobrovolně na zem, ale věřím, že by to asi přežil. Obal totiž opravdu přidá telefonu i na tloušťce a na čelní straně výrazně vystupuje nad krycí sklo iPhonu.

Celý rámeček je pogumovaný a ze stejného materiálu jsou provedena také tlačítka, jejichž stisk je velmi příjemný. Jen je škoda, že tlačítka nejsou u takto prémiového obalu třeba z hliníku podobně jako u originální Apple kožených obalů. Přidalo by to ještě trochu větší šmrnc.

Záda pouzdra pak pokrývá již několikrát zmíněná lososí kůže, která je v tomto případě nabarvena na modro. Na dotek je kůže příjemně měkká, přičemž kůže tak trochu vystupuje na povrch. Ono to bohužel občas může vypadat naopak trochu “odrbaně”. Je to však jednoznačně unikátní materiál, který jen tak někde nevidíte.

Na zádech je v případě verze pro iPhone 13 pogumováním zvýrazněn MagSafe, což tato stejná pouzdra pro iPhone 12 a 14 nemají. Smysl tohoto zvýraznění vidím v lepší ochraně samotné kůže, protože se trochu obávám, jak bude vypadat po častém (ne-li každodenním) používání MagSafe příslušenství. Po dvou týdnech používání zatím kůže skvěle drží, ale jak bude vypadat třeba po roce, se trochu obávám. A to nejen kvůli MagSafe.

Salmon Leather Strap – Apple Watch – Vatn | Petrol

Líbí se mi, že si k obalu na telefon můžete koupit pásek na hodinky ve stejném materiálu a ve stejné barvě. Tvoří to tak pěknou kombinaci. Pásek na Apple Watch jsme testovali také v tmavě modré barvě Petrol. Materiál je zde také lososí kůže, přičemž vespod nalezneme klasickou kůži. Boky jsou pak pogumované.

Hned při prvním nasazovaní mě překvapilo, že pásek je tuhý a nasadit ho na ruku bylo celkem složité. Po pár dnech používání se však povolí a zároveň se začne i kůže mírně opotřebovávat. Už na přiložených fotkách to lze v místě zapínání lehce vidět. Tady se opět obávám, jak pásek z dlouhodobého hlediska vydrží.

Jelikož Apple Watch primárně používám na sport, tenhle pásek se na to moc nehodí. Pot se logicky dostane do kůže a na plavání to také není, to jsem ani radši nezkoušel.

Zda se vám použitý materiál a pásek celkově líbí, je pak celkem subjektivní záležitost. Ne každému vyhovuje kůže, nicméně své okolí tím nejspíš zaujmete.

Zhodnocení

Jedná se jednoznačně o zajímavé udržitelné obaly, přičemž lososí kůži opravdu jen tak někde nevidíte. Obal je zároveň poměrně masivní a telefon s ním vydrží nějaký ten pád. Zatímco tato jeho část si hraje na odolné pouzdro, materiál kůže na zádech se zase trochu obávám, že tolik nevydrží. Pokud však hledáte unikátní obal spolu s páskem na Apple Watch, Njord by Elements rozhodně jen tak někdo nemá.

Cenovka však není nízká, dle varianty se pohybuje kolem 1 000 – 1 200 Kč. Na druhou stranu to je pořád o chlup levnější než třeba originální Apple kožené obaly. Zde vás navíc krom zajímavého materiálu může těšit i již zmíněná udržitelnost, recyklace a výroba na Islandu.

Za poskytnutí produktu děkujeme Njord by Elements, kde si můžete prohlédnout celou nabídku a příslušenství zakoupit.



