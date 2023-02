Zdroj: Gizmochina

Huawei FreeBuds Pro 2+ se odhalují, mohly by přijít s měřením srdečního tepu

Prakticky každá přední značka mobilních telefonů nabízí zároveň i bezdrátová sluchátka z řady True Wireless, která si již stávají standardem a v mnoha případech nabídnou ohromující zvuk a funkce. Jinak tomu není ani u společnosti Huawei, která podle uniklých informací pracuje na novince Huawei FreeBuds Pro 2+.

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2+, která vám změří tep v uchu

Huawei má ve svém portfoliu již model Huawei FreeBuds Pro 2, který nabízí zvuk ve vysokém rozlišení. Novinka by mohla jít ještě dál, Huawei FreeBuds Pro 2+ by mohly nabídnout měření srdečního tepu přímo v uchu. Pokud tomu tak opravdu bude, bude se jednat o vůbec první sluchátka vybavená touto technologií. Díky měření tepové frekvence v reálném čase by tak sluchátka uvítali nejen sportovci, ale všichni ti, kdo si hlídají své zdraví.

Bližší technické specifikace sluchátek zatím nejsou známy. Můžeme si ale připomenout specifikace řady Huawei FreeBuds Pro 2. Ta přinesla kapacitu baterie 240 mAh s výdrží až 2,5 hodiny na jedno nabití a až 15 hodin provozu s energií z nabíjecího pouzdra. Sluchátka také nabídla nové inteligentní ovládání redukce šumu a připojení ke dvěma zařízením najednou. Nechyběla ani certifikace HWA a Hi-Res pro čistý a kvalitní zvuk, který dodala francouzská audio-technologická společnost Devialet.

Zdroj: gizmochina.com



