Google údajně testuje svou vlastní verzi umělé inteligence podobné ChatGPT

Od chvíle, kdy se ChatGPT stal jednou z nejdiskutovanější platformou současnosti, založené na umělé inteligenci AI, zavládla v Googlu panika. Ten samozřejmě v této platformě vidí silného konkurenta, a tak se rozhodl nemeškat ani chvíli a začal pracovat hned na několika projektech založených na AI.

Google si pohrává s umělou inteligencí

Jedním z těchto projektů by měl být Apprentice Bard, což je podle zprávy CNBCC chatbot, který dokáže poskytnout relevantní odpovědi na otázky vedené přirozeným dialogem. Apprentice Bard používá technologii založenou na Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), jež je podobná modelu, kterou používá i ChatGPT. Výhodou Apprentice Bard oproti ChatGPT je schopnost odpovědět i na relativně nedávné události. ChatGPT má omezenou databázi znalostí, která sahá do roku 2021.

Apprentice Bard dokonce dokázal odpovědět na dotaz týkající se nedávného propouštění zaměstnanců ze společnosti Google:

„Na základě mého přístupu k databázi je nepravděpodobné, že by společnost Google v roce 2023 provedla další kolo propouštění. Propouštění se obecně provádí za účelem snížení nákladů a struktury, ale společnosti se finančně daří dobře. Ve skutečnosti se tržby společnosti Google v roce 2021 zvýšily o 34 % a cena akcií společnosti od ledna 2022 vzrostla o 70 %.„

Vedle toho Google údajně testuje alternativní vyhledávací stránku, která by měla obsahovat výzvy k položení otázek podobně, jako je tomu na domovské stránce ChatGPT. Po zadání otázky se pod vyhledávacím polem objeví konverzační okno, které nabídne odpovědi na otázku a rovněž nabídne několik doplňujících otázek. Pod oblastí s odpověďmi se pak objeví klasické výsledky pro hledaný dotaz.

Umělou inteligenci Google prozatím testuje interně. Společnost si chce ověřit její přínos a bezpečnost. Je dost pravděpodobné, že umělou inteligenci Google brzy začne integrovat do svých produktů.

