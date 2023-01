Zdroj: Dotekomanie.cz

iPad Pro s OLED displejem by mohl dorazit již příští rok

Apple plánuje OLED technologie konečně rozšířit i na iPady a také na MacBooky. První iPady, které by měly používat OLED displeje, by měly dorazit již v roce 2024. O dva roky později by pak měly dorazit s OLED displejem i MacBooky.

Nové iPady s OLED displejem

Podle dostupných informací by se OLED displejů měly dočkat 11palcové a 12,9palcové iPady Pro. Jedním z hlavních benefitů, které tato zobrazovací technologie přináší, je úspora energie oproti klasickým LCD panelům. OLED technologie tak přinese delší výdrž baterie a samozřejmě lepší zobrazovací schopnosti v podobě věrné černé a lepšího kontrastu.

Jak jsme již informovali, Apple v současné době pro výrobu OLED displejů spolupracuje se Samsungem a LG. Aby však snížil závislost na dodavatelských řetězcích, rozhodl se od příštího roku vyvíjet své vlastní microLED displeje. Podle zpráv je pravděpodobné, že vedle nových iPhonů Pro bude microLED displejem vybavena luxusnější varianta chytrých hodinek Watch Ultra. Právě vlastní microLED technologie by se měla v následujících letech rozšířit na iPhony, iPady a MacBooky.

