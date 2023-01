Apple údajně pracuje ne cenově dostupných sluchátkách AirPods Lite

Foto: macrumors.com

Apple údajně pracuje na levné variantě sluchátek AirPods, které by měly být cenově dostupnější oproti aktuálním modelům a zároveň konkurencí pro levnější bezdrátová sluchátka jiných značek.

Sluchátka od Applu nejsou zrovna nejlevnější záležitostí. AirPods 3. generace vyjdou zhruba na necelých 5 tisíc korun, a pokud chcete to nejlepší v podobě AirPods Pro, budete si muset připravit kolem 6,5 tisíc korun, což už je za „špunty“ opravdu raketa. Podle analytika Jeffa Pu z Haitong Intl Tech Research se Apple zřejmě rozhodl přijít s cenově dostupným modelem, který se bude pravděpodobně pohybovat v cenové hladině běžných bezdrátových sluchátek od jiných výrobců.

Bohužel nejsou známy žádné bližší podrobnosti o tom, jak by měla sluchátka vypadat, jaké specifikace budou mít nebo s jakou cenovkou by měla na trhy přijít. Můžeme jen odhadovat, že by se cenovka u nás mohla pohybovat někde kolem 2-2,5 tisíc korun. Tento krok by mohl být i odůvodněn toho, že se pro letošní rok očekává pokles dodávek AirPods 3 ze 73 milionů kusů za rok 2022 na 63 milionů kusů. Podle Jeffa Pu za tím stojí pravděpodobně pokles poptávky po AirPods 3 a je zcela možné, že Apple letos nový model ani nepředstaví.

