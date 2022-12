Proč jsou chytré hodinky ARMODD ideálním vánočním dárkem? [komerční článek]

Česká značka ARMODD má obrovskou konkurenční výhodu. Ve své cenové hladině za nabízený komfort/vzhled/funkce chytrých hodinek nemá přímého konkurenta. Už to značku perfektně předurčuje k ideálu snadno dostupného dárku na Vánoce pro vaše blízké.

Šest let působení na trhu přináší své plody. Značka ARMODD velmi dobře zná svého klienta a ví, co on přesně od chytrých hodinek očekává – kvalitu materiálu, design, prémiovost, českou lokalizaci, kompatibilitu se všemi telefony na trhu a bohatost funkčních možností. Letos přichystala značka 4 nové prvotřídní modely chytrých hodinek. Pojďme si je představit.

ARMODD Squarz 11 Pro

Model ARMODD Squarz 11 Pro je určen pro dámy a pány. Ideálním dárkem bude pro osobu, která miluje spojení jednoduchosti s precizností. Vše začíná magickým displejem, který disponuje jemným rozlišením 420 x 485 pixelů a v kombinaci s bezrámečkovým designem tvoří velmi atraktivní záležitost.

S ARMODD Squarz 11 Pro můžete využít Bluetooth volání, dálkové ovládání hudby a sledovat díky různým funkcím zdraví vašeho organismu a životního stylu. Sportovně založené jedince potěší až 11 sportovních režimů pro detailní sběr dat o vaší aktivitě.

ARMODD Silentwatch 5 Pro

Model ARMODD Silentwatch 5 Pro je delikátní gentlemanskou záležitostí. Ideálním dárkem tedy budou pro pány všech věkových kategorií. Svým vzhledem a funkčním rozhraním jsou hodinky perfektně přizpůsobeny pro mužský svět v celém svém rozsahu, ať už s nimi jde na schůzku nebo na výlet.

A na co se pánové mohou tedy těšit? Bezrámečkový 1,5″ displej s vysokým rozlišením a výbornou čitelností i na přímém slunci, a to vše v prémiovém kovovém zpracování. Dále např. volání za pomocí Bluetooth, měření funkce tepu, dechu, spánku nebo krevního tlaku a vyhodnocování dalších sportovních činností.

ARMODD Wristcandy 3

Model ARMODD Wristcandy 3 se bude úžasně vyjímat na každé ženě. Pánové, tohle je přesně ten typ ideálního dárku, co si vaše partnerka přeje! A protože Vánoce mají být štědré, tak navíc dostane i designová bezdrátová sluchátka ARMODD Earz.

Mezi benefity Wristcandy 3 patří kovové tělo a displej s vysokým rozlišením. Bluetooth volání a dálkové ovládání oblíbeného hudebního playlistu. Výběr z více než 200 ciferníků a komplexnost sportovních, zdravotních a prakticky životnímu stylu uzpůsobených funkcí vám budou radostí i pomocí na doslova každém vašem kroku.

ARMODD Silentband GPS 3

Model ARMODD Silentband 3 GPS si oblíbí dámy a pánové se sportovním srdcem. Jde o ideální dárek pro jedince, pro které je obecně pohyb důležitým aspektem v životě. Hodinky disponují precizní GPS lokalizací pro zaznamenání až 37 sportovních aktivit i bez mobilního telefonu. A zobrazují mapu se záznamem trasy.

Pro takovou práci „v terénu“ prodlužuje hodinkám životnost prémiové Gorilla Glass sklíčko. Tudíž, váš „sportovní parťák“ je připraven k výkonu za každé situace. Dále se těšte na měření tepu, tlaku, spánku, kalorií, upozornění na hovory, zprávy, e-maily a spoustu dalších informačních kanálů.



