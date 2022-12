Podívejte se na oblohu na meteorický roj Kvadrantidy. Zachytíte jej při silvestrovské oslavě telefonem vivo X80 Pro [komerční článek]

Zdroj: vivo

Nový rok je za dveřmi a sváteční čas strávený s přáteli a rodinou přímo vybízí k tomu tyto výjimečné okamžiky uchovat navždy. Vyfotit profesionálně vypadající snímky ovšem není vůbec snadné. Chabé osvětlení, mlhavé noci a další faktory mohou pořízení vysněných fotografií v tomto čase výrazně ztížit. vivo přináší tři tipy, jak zajistit, abyste nezapomenutelné okamžiky zachytili ve správném světle a se správným nastavením jako opravdový profesionál. Kvalitně zaznamenat silvestrovský ohňostroj či hustý meteorický roj Kvadrantid, pozorovatný mezi 28. prosincem a 12. lednem, by už neměl být problém.

Pořizování snímků za obtížných světelných podmínek

Pro zachycení ohňostroje v tmavé silvestrovské noci se hodí nastavení vysokého dynamického rozsahu (HDR), které vyvažuje jasná světla v tmavých scénách. Volba nastavení HDR umožňuje zobrazit detaily z nejtmavších a nejsvětlejších částí snímku a vytváří lepší celkové vyvážení barev. Trávíte silvestrovskou noc na horách nebo na večírku s mnoha lidmi? HDR využijete v obou případech. Hodí se stejně dobře pro zachycení krajiny či portrétů. Volbou delších časů závěrky lze navíc dosáhnout přirozeně vypadajících jasných a světlých snímků i v noci. Ideální volba pro zachycení dlouhých expozic padajících hvězd Kvadrantid, jednoho z nejvýraznějších meteorických rojů v roce, kdy kolem Země proletí v průměru 110 meteorů za hodinu.

Zachycení objektů v pohybu

Díky speciálním funkcím moderních telefonů, jako je vivo X80 Pro, lze pohybující se objekty zachytit kombinací technologie sledování pohybu, technologie segmentace pozadí a inteligentní technologie rozostření pozadí. Sledováním pohybu objektu, například silvestrovské rakety, během expozice mohou uživatelé vytvářet stabilní snímky s dynamickými efekty, díky nimž objekt jasně vystupuje z rozmazaného pozadí. Chytré telefony s režimem portrétního fotoaparátu Gimbal navíc umožňují uživatelům pořizovat vizuálně působivé portrétní snímky s jasným popředím a pozadím vykresleným lineárním pohybovým rozostřením, to zajistí, že snímky vašich přátel budou jasně viditelné. Navíc portrétní módy, které využívají simulace a algoritmů pro replikaci několika typických stylů bokehu objektivů ZEISS, jako je ZEISS Sonnar Style Bokeh nebo ZEISS Biotar Style Bokeh, dodají snímkům charakteristické světelné efekty.

Zachycení snímků v různých barevných variantách

Plný potenciál funkcí fotoaparátu se naplno projeví v situacích, kdy jsou k dispozici živé barvy a dynamické prostředí. Proto společnost vivo poskytuje svým uživatelům dva barevné profily – živý a přirozený. Standardní režim AI dodá barvám vyšší úroveň jasu a sytosti a přidává objektům na snímku větší contrast. Fotoaparát tak dokáže rozpoznat mnoho různých scén a objektů a upravit jejich parametry tak, aby vytvořil působivější fotografii.

Nejkvalitnější snímky má vivo X80 Pro

Pro ty, kteří chtějí zachytit snímky věrně, je fotoaparát vivo X80 Pro vybaven profilem ZEISS Natural Colour. Ten dokáže zachytit přirozené barvy a automaticky optimalizovat přesnou expozici a vyvážení bílé, čímž uživatelům umožňuje vyfotit scénu tak, jak ji vidí přímo před sebou. S ohledem na výše uvedené tipy může každý najít inspiraci pro lepší zachycení okamžiků za ztížených světelných podmínkách, ať už se jedná o ohňostroj, meteorický roj nebo bublinky ve sklenici šampaňského na silvestrovské oslavě. A i kdyby fotografie nakonec stejně nevypadala jako od profesionála – co by to bylo za silvestr bez novoročních předsevzetí?



