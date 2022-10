Google představil nový hub pro Android 13, budete si v něm moci nastavit soukromí i zabezpečení

Zdroj: Google

Google v rámci včerejší akce, na které představil nové Pixely také přidal novinku v podobě nového centra v Androidu 13, kde bude možné pohodlně spravovat nastavení soukromí a zabezpečení.

Nové bezpečnostní centrum v Androidu 13

Google se zavázal, že to myslí s ochranou soukromí a zabezpečení vážně a proto se této oblasti věnoval v podobě nového centra v rámci operačního systému Android 13. Uživatelé zde naleznou nové akční karty, které upozorní na možná bezpečnostní rizika a rovněž zde uživatel obdrží informace, jak tato rizika eliminovat na minimum. Google sloučil zabezpečení a nastavení soukromí do jednoho místa.

Nové centrum by mělo přijít společně s novým Androidem 13. Jako první by jej měly obdržet Pixely a to někdy na konci tohoto roku. Google sdělil, že by toto nové centrum měly obdržet i další zařízení s Androidem. Vedle bezpečnostního centra by měly nové Pixely rovněž obdržet funkci VPN, která by měla bát zcela zdarma.

Zdroj: androidauthority.com



