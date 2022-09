Společnost Sony láká na herní Xperii, která by měla být uvedena 12. září

Xperia 5 III; Zdroj: Dotekománie

Společnost Sony minulý týden uvedla další verzi svého modelu Xperia 5 IV a nyní láká video-upoutávkou na nový model Xperia, který by měl být určen hráčům video her.

Sony chce představit herní Xperii

Jediným vodítkem, které v tuto chvíli máme, je video upoutávka na které je hráč japonského herního týmu Scarz a drží právě zařízení, kterým má být herní Xperie. Z videa nejsou patrné žádné detaily a o telefonu tak zůstává v prozatím zahalen do tmy.

Nová herní Xperia by měla být představena na předváděcí akci dne 12. září. Samotná akce by měla být zaměřena na herní svět Sloganem této události je: „Vyrobeno pro profesionální hráče a streamery.“ To je v tuto chvíli vše, co víme.

