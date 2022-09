Zdroj: PC Gamer

Snapdragon 8 Gen 2 by mohl nabídnout i frekvenci 3,5 GHz [aktualizováno]

Aktualizováno 30. 9.

Po nějaké době zde máme další informace kolem nadcházejícího procesoru Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu. Tentokrát s nimi přichází známý zdroj Ice Universe, který uvádí, že procesor bude vybaven dvěma jádry Cortex-A715 (2,8 GHz) místo Cortex-A720. Cortex-X3, jakožto nejvýkonnější jádro, bude taktováno na 3,2 GHz. Jádra Cortex-A510 budou dosahovat na 2 GHz. O grafiku se má postarat čip Adreno 740, který bude mimo jiné optimalizovaný i pro editaci videí.

Kromě toho se máme dočkat ještě jedné speciální verze Snapdragonu 8 Gen 2, která bude dosahovat na vyšší frekvenci. Ta by se měla pohybovat od 3,4 do 3,5 GHz. Zde ale asi bude potřeba zajistit velmi účinné chlazení. Qualcomm by měl novinku představit v polovině listopadu na Snapdragon Summit.

Původní článek 13. 6.

Společnost Qualcomm uvedla koncem loňského roku na trh procesor Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), který pohání řadu top modelů letošního roku. Společnost teprve minulý měsíc uvedla na trh Snapdragon 8 Plus Gen 1, ale známý tzv. leaker prozradil poněkud podivné specifikace o procesoru, který se má dočkat oficiálního představení za půl roku, konkrétně v prosinci. Informace je proto potřeba brát s rezervou.

Zdroj dat s názvem Digital Chat Station na čínské síti Weibo zveřejnil údajné specifikace čipové sady SM8550 s kódovým označením Kailua, která má být Snapdragonem 8 Gen 2. Údajné specifikace zahrnují 4nm design procesoru od TSMC a grafický procesor Cortex-X3. V uniklých informacích se uvádí, že Snapdragon 8 Gen 2 bude vybaven čtyřúrovňovou konstrukcí procesoru, která bude obsahovat jedno jádro Cortex-X3, dvě jádra Cortex-X3, dvě jádra Cortex-X3 a tři jádra Cortex-A510. Nově se objevuje design CPU s rozvrstvením 1+2+2+3 jader, což představuje odklon od třívrstvého uspořádání CPU Qualcomm (1+3+4), které používá od Snapdragonu 855 z roku 2019.

Příchod staršího jádra?

Nové uspořádání uvnitř procesoru přináší několik otázek. Jádra Cortex-X3 a Cortex-A720 jsou neoznámená jádra Arm, ale obzvlášť zajímavé je vidět dvě jádra Cortex-A710 z poslední generace CPU z loňského roku. Zdroj Digital Chat Station naznačuje, že zmíněná jádra jsou přítomná kvůli zachování podpory 32 bitů, protože Cortex-A510 a Cortex-X2 nemají 32bitovou podporu, zatímco Arm potvrdil, že A710 podporuje 64bitové i 32bitové operace.

Společnost Google již několik let tlačí na vývojáře, aby upustili od 32bitových aplikací. Společnosti Oppo, Vivo a Xiaomi údajně také zakročily proti 32bitovým aplikacím ve svých domácích obchodech s aplikacemi. Nicméně se zdá, že Qualcomm není připraven na pouze 64bitový procesor, pokud lze těmto specifikacím věřit.

Existuje však precedens, kdy vlajkové čipové sady používají starší procesorová jádra. Samsung Exynos 990 přijal dvě starší jádra Cortex-A76 již v roce 2020 namísto novějších jader Cortex-A77. Polovlastní SoC Tensor od Googlu také používá dvě jádra Cortex-A76, přestože konkurence loni používala Cortex-A78. Obě tyto čipové sady používaly starší část jako střední jádro, které se nachází mezi výkonnějším jádrem a čtyřmi slabšími procesorovými jádry.

Proč se však mění struktura jader na tři?

Uvedení tří jader Cortex-A510, čímž se liší od současných vrcholových čipových sad Qualcomm, Samsung a Mediatek, které používají čtyři jádra A510. Odlehčené jádro Arm lze konfigurovat ve dvojicích tzv. sloučených jader, nebo jako samostatná jádra, přičemž Snapdragon 8 Gen 1 od Qualcommu v současnosti volí první řešení slučování jader a Dimensity 9000 od Mediateku se vydává druhou cestou samostatných jader. Přítomnost tří jader znamená, že Qualcomm může teoreticky nabídnout dvojici sloučených jader a samostatné jádro.

Volba přístupu se sloučenými jádry znamená, že dvě jádra Cortex-A510 mohou sdílet některé zdroje (např. L2 cache), aby se ušetřilo místo. Společnost Arm však tehdy poznamenala, že při použití tohoto přístupu dochází k mírnému poklesu výkonu oproti samostatným slabším jádrům. Nevíme, jaký přístup by zde Qualcomm mohl zvolit, ale pokud je to pravda, naznačuje to, že společnost má pocit, že tři jádra A510 s nízkou spotřebou si povedou lépe, než procesor se čtyřmi středně výkonnými jádry.

