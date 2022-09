LastPass byl hacknutý, společnost ujišťuje, že žádná uživatelská data nebyla zneužita

Zdroj: LastPass

Společnost LastPass přiznala, že byla její služba letos v srpnu napadena, kdy se do systému údajně dostala neoprávněná osoba. Ačkoliv je taková zpráva velmi znepokojující, společnost ujišťuje, že uživatelská data nebyla nebyla zneužita.

Ředitel společnosti Karim Toubba uvedl, že spolupracují na vyšetřování se společností Mandiant, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Bylo zjištěno, že útočník měl přístup do interních systémů po dobu čtyř dní. Útočník získal přístup k vývojářskému účtu a sám se pak po celou dobu vydával za vývojáře. Podle zjištění se útočníkům podařilo zcizit část zdrojového kódu a technické informace k aplikaci správce hesel.

Přístup k datům se byl omezen pouze na vývojové prostředí, které není na přímo napojeno na produkční data uživatelů. Ředitel společnosti Toubba uvedl, že neexistují žádné důkazy o tom, že by v rámci tohoto incidentu došlo ke zcizení uživatelských dat, nebo k zašifrovaným heslům v trezorech. Rovněž ani po čtyřech dnech, po které měl útočník přístup do interní sítě, nedošlo k dalšímu neoprávněnému přístupu do sítě, nebo k datům.

