Xiaomi Pad 5 Pro dostal 12,4palcovou verzi

Již jsme se dočkali tabletu Xiaomi Pad 5 Pro, ale nyní zde máme větší verzi, která se chlubí displejem s úhlopříčkou 12,4 palců. Xiaomi zde nechce nabízet ty nejlepší specifikace, ale to neznamená, že by se jednalo o nějak pomalé zařízení. Spíše se dá zařadit do střední třídy.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 má k dispozici i příslušenství v podobě stylusu nebo klávesnice. Jde spíše o zařízení pro zábavu a také letmou práci, pokud je to nutné. Bohužel ani tentokrát nevidíme ve specifikacích podporu pro poziční systémy, což omezuje využití tabletu, ale při jeho velikosti na tom asi nezáleží.

O výkon se zde stará Snapdragon 870 a nejvyšší verze má 12 GB RAM a 512GB úložiště. Neobjevila se verze s podporou mobilního připojení, takže k dispozici zatím bude jen WiFi varianta. Mezi nesporné výhody patří displej, který 120Hz frekvenci a vyšší rozlišení. Navíc jsou zde čtyři reproduktory, takže konzumace obsahu by měla být zážitkem.

Na zadní straně se nachází dva foťáky, ale za zmínku stojí jen 50MPx. Přední strana je vybavena 20MPx foťákem. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 10 000 mAh s podporou 67W nabíjení. Cena tohoto modelu začíná na 2 999 juanech, což je v přepočtu přibližně 10 500 Kč. Česká cena by nakonec mohla bát okolo 13 700 Kč. Zatím ale nemáme informace, kdy se dostane na náš trh.

Specifikace

displej: 12,4 palců, 2560 x 1600 pixelů (2.5K), 120Hz, HDR 10, Dolby Vision

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 6/8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256/512 GB UFS 3.1

Android 12 + MIUI Pad 13

foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 20 MPx

Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 – AAC/LDAC /LHDC2.0/3.0

Dolby Atmos

rozměry: 284,96 x 185,23 x 6,66 mm; 620 gramů

Baterie: 10 000 mAh + 67W

