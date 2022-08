Proběhlo oficiální představení Doogee S89 s 12000mAh baterií a 65W rychlonabíjením [komerční článek]

Zdroj: Doogee

Dnes již nechvalně proslulá řada Doogee S89, jak jsme informovali dříve, by měla být uvedena na trh dnes 22. srpna na AliExpress a Doogeemall. Řada S89 je nejnovějším odolným telefonem čínského výrobce a obsahuje výkonnou 12000mAh baterii. Společnost tvrdí, že se jedná o první a jediný odolný telefon, který bude dodáván s 65W nabíječkou.

Baterie, co vydrží pět dní používání

Mít velkou baterii je pro milovníky divoké přírody splněný sen. Řada S89 vydrží tři až pět dní aktivního používání v závislosti na uživatelských návycích. To je úžasné pro řidiče na dlouhých cestách, náruživé kempaře a lidi žijící v terénu. Úžasný kilometrový výkon vám poskytne i při dalších aktivitách. Např. na jedno nabití vydrží až 16 hodin hraní her, 18 hodin streamování a mnoho dalších informací se dozvíte na oficiálních stránkách řady S89.

Nabití tak masivní baterie vyžaduje správný nástroj pro tuto práci. Model S89 Pro se stane rekordmanem v tom, že bude prvním odolným telefonem dodávaným s 65W rychlonabíječkou. Ta dokáže nabít baterii z 0 na 100 % za pouhé dvě hodiny.

Jednou z věcí, která činí tuto řadu jedinečnou, je světelný efekt RGB prodávaný jako „dýchající světlo“. Jedná se o podsvícení stejně jako u telefonu Nothing (1), ale s více možnostmi přizpůsobení, funkcemi a barvami. Vše od barev světla, vzorů a rychlosti jsou některé z možností, které si uživatel může upravit podle svých představ. Stejně jako u telefonu Nothing lze efekt dýchajícího světla přiřadit k funkcím telefonu, jako jsou příchozí hovory a oznámení, nebo jej jen synchronizovat do rytmu s hudbou.

Nová řada vydrží drsné zacházení

Kromě výše uvedených dvou hlavních funkcí patří mezi další vlastnosti řady S89 sestava tří fotoaparátů na zadní straně, čipset MediaTek Helio P90, 8 GB RAM až 256 GB ROM, NFC, OS Android 12, stupně krytí IP68, IP69K, certifikace MIL-STD-810H, vlastní tlačítko, reverzní nabíjení a mnoho dalších.

Jak již bylo zmíněno, řada S89 bude má premiéru prodeje 22. srpna na AliExpress a Doogeemall. V rámci slevového programu budou ceny řady S89 po omezenou dobu nižší. Od dnešního dne do 26. srpna budou obě zařízení této řady zlevněna o 50 %. Model S89 Pro se bude prodávat za 229,99 USD (5 600 Kč) namísto původní ceny 459,98 USD. Po slevě klesne cena vanilkové verze z 399,98 USD na 199,99 USD (4 900 Kč). Pokud budete mezi prvními 200 lidmi, kteří si produkt objednají, můžete získat kupón na 10 USD, který vám poskytne další slevu na nákup.

Jen připomínáme, že slevová nabídka je k dispozici pouze od dnešního dne do 26. srpna. Po uplynutí této lhůty se smartphony vrátí na původní ceny. Na závěr budou vyhlášeni vítězové dárkové akce. Chcete-li se o produktu dozvědět více, klikněte zde a navštivte oficiální webové stránky řady S89.



