Předobjednejte si nový OUKITEL C31 za nejlepší možnou cenu! [komerční článek]

Společnost OUKITEL představuje C31, nejnovější smartphone s lehkým a trendy designem. Jedná se o vstupenku do světa smartphonů spadající do nejnižších cenových pater, přesto ale nabízí skvělý poměr cena/výkon. Mezi hlavní výhody OUKITEL C31 patří baterie s kapacitou 5 150 mAh, 6,517 palcový obrovský displej, 13MPx fotoaparát, nebo nejnovější Android 12. Oukitel C31 můžete získat za nejnižší možnou cenu 69,99 $, a to pouze během premiéry globálního prodeje (8. srpna – 12. srpna) na AliExpress.

Ultralehký a tenký design pro pohodlné držení

C31 je dodáván ve 3 úžasných barvách. Šířka smartphonu je pouhých 9,5 mm a hmotnost 207 g, smartphone se vám tak bude skvěle držet za každé situace. Toto lehké a kompaktní tělo vám po celou používání nabídne pohodlný úchop, C31 ale disponuje několika dalšími skvělými funkcemi.

5150mAh baterie s obrovskou výdrží

C31 nabízí dostatečnou výdrž baterie, která uspokojí každodenní potřeby vašeho telefonu. Kapacita baterie 5150 mAh dodá energii například pro 50 hodin hovoru, 60 hodin hudby a až 520 hodin v pohotovostním režimu. Při běžném používání při práci i zábavě vydrží mnohem déle, než byste očekávali.

Hlavní fotoaparát s 13 MPx

C31 je vybaven 13MP hlavním fotoaparátem. Díky skvěle navrženým režimům focení (Režim Pro, Režim Bokeh, Noční režim atd.) si můžete snadno vybrat ten, který vám umožní vytvářet smysluplné příběhy s rodinami a přáteli. 5MPx selfie kamera vám umožní sdílet vaše sebevědomé části s přáteli a rodinou.

Pohlcující displej a další slušné funkce

C31 je vybaven 6,517 palcovým displejem s rozlišením 720*1600 a poměrem stran 20:9. Můžete si tak vychutnat ostrý a jasný pohled z různých úhlů. S výkonným čtyřjádrovým procesorem MediaTek Helio A22 vám C31 umožní vychutnat si rychlé stahování, optimalizovaný provoz a mnohé další. C31 je telefon s dostatečným úložištěm, na který se můžete spolehnout při každodenním používání. S 3GB RAM a 16GB ROM interním úložištěm, které lze rozšířit až o dalších 256 GB pomocí další microSD karty, může C31 ukládat všechny vaše smysluplné fotografie a videa, aniž by jakkoliv rušil vaše bezproblémové používání.

Pokud nový OUKITEL C31 objednáte mezi 8. a 12. srpnem, za smartphone zaplatíte pouhých 69,99 dolarů. Po uplynutí tohoto období se cena zvedne na 159,99 dolarů. Neváhejte tedy a kupujte ZDE.

reklama reklama