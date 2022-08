HP Pavilion Aero 13: spoustu drobných nedostatků kazí jinak skvělý dojem. Bang & Olufsen a vysoký výkon to nevylepší [recenze]

Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

Výkonný, skladný, až neuvěřitelně lehký a v několika ohledech atypický, přesto je nový HP Pavilion Aero 13 (be0902nc) v něčem zvláštní. U notebooku zákazník očekává, že když kupuje zařízení, které nespadá do základní cenové kategorie, tak se nebude muset potýkat s nedostatky, které u notebooku s cenou kolem 25 000 Kč neočekává. U levnějších zařízení lze pochopit, že nízká cena je vykoupena určitými nedostatky, protože jak jinak by se mohlo docílit nízké ceny?

HP Pavilion Aero však volí velice zajímavou cestu na trh, na jedné straně nabízí na tak malý notebook vysoký výkon, snaží se přijít s kvalitnější hudební produkcí a dokonale vyniká skladností; na straně druhé však dělá spoustu drobných ústupků, které nejsou příjemné. Kdo chce v notebooku spoustu nechtěných předinstalovaných aplikací? Proč je konstrukce celoplastová? Proč není nabíjecí kabel v podobě USB-C? Ačkoli Pavilion Aero 13 je ve výsledku dobrý notebook, spoustu drobných nedostatků kazí celkový dojem.

Notebooků jsem za posledních patnáct let měl v rukou mnoho. Desítky jsem jich nastavil, upgradoval, opravoval software, když vykazoval chybu, spoustu jsem jich vybral pro přátele, známé, firmu. První hry jsem hrál na Windows 98, můj první notebook měl Windows Milenium, odehrál jsem stovky her a strávil při nich tisíce hodin, nikdy jsem se však nepovažoval za člověka, který sjíždí každý benchmark a hodnotí notebook dle výsledků v testech. Spíše jsem člověk, který hodnotí zařízení, jestli a jak dobře splňují pro něj následující účely:

zvládat úkoly potřebné pro práci (občas více než sto oken otevřených v prohlížeči, souběžně jedoucí minimálně tři další aplikace, práce s tabulkami) když si chci zahrát (Enlisted, War Thunder, WoT Blitz, F1 různé ročníky, Fallout Shelter), nechci, abych hrál s nejnižším rozlišením, když se přehoupnu přes 30 fps, vystačím si aby při videohovoru můj obličej nevypadal jak nepovedené moderní umění, kde se obličej barevně rozplývá v nelichotivých barvách, doplněnými výrazným šumem abych při úpravě fotek mohl mít puštěný film/hudbu a nemusel čekat dlouho na zpracování snímku v RAW formátu když mám notebook s sebou a jsem bez reproduktoru či sluchátek, chci aby měl alespoň zvuk neznějící slabě a plastově

Nikdy jsem neměl příliš peněz na to, abych si mohl pořídit zařízení, které by spadaly do vyšší cenové kategorie. V cenové hladině, jako je Pavilion Aero 13, se však pohybuji často. V recenzi se dozvíte, zda notebook splnil moje očekávání a jestli mě vyloženě v něčem zklamal.

Konstrukce a klávesnice

Snaha o muší váhu se HP povedla. Notebook váží necelých 800 g, v ruce je neuvěřitelně lehký, v batohu netíží a rozměrově nepřekáží. Notebook je z plastu, celý, bohužel. O kolik by narostla váha, kdyby byl Aero 13 celokovový? O 200 gramů? Stále přijatelné oproti celoplastové konstrukci, který má ve zvyku praskat v pantech a tlačit na mateřskou desku. Notebook lze otevřít jen do úhlu 136°, není to moc, ale dá se na to zvyknout a pracovat s tím. Monitor je k notebooku usazen naštěstí nikoli pomocí dvou samostatných pantů, ale pomocí jednoho velkého středového pantu, přičemž tato konstrukce by měla předejít talkům na okrajích notebooku, kde tak rád panty praskají. Zde však HP mělo volbu, nízká váha a použití plastu, nebo vyšší váha a odolnější konstrukce? Osobně bych volil kov, už jen kvůli pocitu, plastový notebook nepřidává na výjimečnosti a na pocitu kvalitního zařízení. V konstrukci je mezi obrazovou a klávesnicí odvětrávací lišta táhnoucí se po celé délce. Při zavřeném notebooku je krytá a při otevřeném se stěží do ní něco dostane, jedná se tak o poměrně chytře vymyšlené umístění.

Otevírání notebooku je matoucí, neustále ho chci otevřít z větší jednolité strany s prohloubením do písmene U, kam krásně zapadne bříško prstu. Jedná se však o stranu zádovou. Přední strana nemá žádnou konstrukční úpravu pro snadné otevření prsty a většinou se tak spletu. Aero 13 disponuje malými rámečky u monitoru, které zpříjemňují pohled na obrazovku, jsou decentní, nejsou rušivé. V horní části najedeme webkameru, která kvalitou, jako na všech jiných noteboocích, spadá tak o dekádu nazad. Výsledné kvalitě snímků lehce napomáhá předinstalovaný program HP Enhanced Lighthing, zázraky ale nečekejte. Při běžném světle je fotka zrnitá, neostrá, barevně nekorespondující.

Vlevo večerní fotka při nízkém světle a vpravo při použití enhanced Lightning. Autor: Karel Čapka, Dotekomanie.cz

Jako velice nepříjemné vnímám nemožnost zvolit si, zda řada s tlačítky F1 až F12 bude fungovat jako klávesy F1 až F12 nebo zda bude fungovat jako symboly na ní vyobrazené. Bohužel jsem na možnost změny kláves nepřišel. Výrobce nastavil jako primární právě vyobrazené symboly, takže když chci obnovit stránku pomocí F5, tak se vypne zvuk, namísto obnovení stránky.

Klávesnice je příjemná na dotek, není nepříjemně hlučná, touchpad nezavazí při psaní. Rozložení základních prvků je v pořádku. Drobným neduhem je nedomyšlená malá velikost šipek, které by se daly využít při hraní her, na které má tento notebook parametry. Šipky nepochopitelně ustoupily, aby dvě klávesy Alt mohly být výrazně větší, skoro jako levý shift. Paradoxní je, že pravý shift je mnohem větší, než shift levý. Mezi pravým alt a levou šipkou se nachází klávesa se znaménkem \. Osobně se programování věnuji jen minimálně, při psaní na této klávesnici však vypadám \že mě to baví a snad i živí\.

Na pravém okraji leží tlačítka home, pg up + dn a end; často se tak stane, že místo enteru či backspace, trefíte ono krajní tlačítko, které nemá tak vysokou frekvenci používání. U klávesnice se mi nelíbí ani neustále svítící dioda u napájecího tlačítka a oranžová dioda při vypnutém zvuku. Umístění klávesy del vedle napájení není též zcela ideální. Klávesnici chybí podsvícení a možnost volby, zda chci používat přednastavené funkce na klávesách F a číslo, či nikoli.

Výkon

Notebook svým výkonem mile překvapí. Rychlost počítače je často spojován s velikostí a robustností zařízení. Čím větší notebook či stolní PC, tím se od něho bývá očekáván vyšší výkon. Aero 13 je zařízení drobných rozměrů a nízké váhy, i přesto skrývá decentní výkon. S 16GB operační pamětí, procesorem AMD Ryzen 5 5600U a dedikovanou grafickou kartou Radeon Graphics Vega 7 se vám dostane přijatelného výkonu, který dokonale vystačí na úpravu fotografií (avšak chybí čtečka karet), hraní novějších her s vysokým rozlišením. Problém nebyl ani mít spuštěné dvě hry současně, k tomu hudební přehrávač a internetový prohlížeč. Vše bez jediného záseku. Jediné, kde jsem musel snížit obrazovou kvalitu dolů, abych dosáhl 30 fps byla hra Enlisted, jinak jsem neměl problém hrát na střední či vyšší nastavení. Zvýšený výkon se podepsal na stavu baterie, která při hraní her rychle vyčerpávala svoji energii.

Pro optimalizaci her je zde program HP Omen. S programy na optimalizaci her se setkáváme poslední dobou hlavně na chytrých telefonech. Zkoušel jsem při několika hrách mít HP Omen zapnutý, ale žádný rozdál v podobě zvýšení fps či rychlejšího načítání jsem nezaznamenal. Notebook má též sobě zabudovaný program k nastavení ovladačů grafické karty. Po jeho rozkliknutí se však objeví komická hláška, která upozorní, že příslušný AMD Radeon program není kompetiční s nainstalovaným grafickým ovladačem.

Notebook i ve stavu bez nabíjení a dokonce i v šetřícím režimu je schopen dodat plnohodnotný výkon, baterie však dostává na frak a notebook se po třech hodinách vypíná, více energie z něj není možné vytáhnout. Opakovaně jsem byl vždy na třech hodinách maximálně. Upozornění na téměř vybitou baterii přijde dvě minuty před samotným vypnutí notebooku. Problémem při hraní je klávesnice a displej. Malé zařízení znamená malou klávesnici a tedy málo prostoru pro prsty. Špatná velikost šipek neumožní hraní her, kde místo WSAD používáte právě je. Nedostatek USB portů pro periferii z Aero 13 herní zařízení neudělá. Zařízení slouží pro bezstarostnou kancelářskou práci na různých místech. Notebook sám vyzývá k tomu, abyste ho brali s sebou, nízká váha a drobná a elegantní konstrukce si o to přímo říká.

Zvukový projev

HP Pavilin Aero 13 nabízí zvuk produkovaný skrze reproduktory Bang & Olufsen. Spustil jsem Spotify a začal jsem vnímat, co notebook umí. Oproti jiným netbookům mě okamžitě nebolely uši z toho, co z notebooku vychází. Nejvyšší hlasitost je překvapivá na tak malé zařízení, zde je však zvuková stopa deformovaná a poslech při maximální hlasitosti není příjemný. Reproduktory některé pasáže při nastavené nejvyšší hlasitosti nezvládaly a místy šuměly. Ekvalizér od Bang & Olufsen s přednastavenými režimy pro různé hudební styly vůbec neodpovídal a kazil kvalitu, navíc mnoho nastavení v programu na nastavení audia nebylo. Výšky Aero 13 zvládalo s přehledem, basy zvládl při nastavení v ekvalizéru průměrně, že se dalo poslouchat. Bang & Olufsen však nenahradí požitek z hudby přes kvalitní sluchátka či externí reproduktory.

Specifikace

procesor: AMD Ryzen 5 5600U, je možné si připlatit 5 000 Kč za Ryzen 7 a 1 TB SSD

displej: 33,8 cm (13,3″) IPS WUXGA Antiglare (1920 × 1200)

paměť: 16 GB DDR4

pevný disk: 512 GB M.2 SSD NVMe

grafická karta: AMD Radeon™ Vega 7

USB-C, USB 3.2, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth, HDMI, touchpad, HD webkamera, zvuk B&O, podsvícená klávesnice, čtečka otisků prstů, web kamera HP Wide Vision HD 720p

barva: Natural silver

záruka: 3 roky

Klady

konstrukce malých rozměrů

nízká váha

elegantní design

příjemný na dotek

malinké rámečky monitoru

vysoký výkon pro veškerou kancelářskou práci

při tenké konstrukci jsem čekal mini HDMI, je zde však plnohodnotné velké

nechybí USB-C, přes které se dá napájet bohužel nabíjecí port je řešen u HP zvlášť skrze jinou koncovku



Nedostatky

čtečka otisku prstů správně nezaznamenává přiložený prst; při zprůměrování na 10 pokusů: úspěšné 2 napoprvé a 2 po přiložení prstu napodruhé, zbylých 6 nerozpoznáno, systém navrhl vyzkoušet jiný prst, ačkoli ví, že je nahrán jen jeden prst, nebo sdělil, ať zadám pin

hlučný větrák; občas, i když není spuštěná náročný program a notebook není zatížen, začne větrák hučet a vydrží v hlučném stavu i desítky minut

veliké množství bloatwaru (Express VPN, Adobe Offers, Amazon, Adobe Express, TikTok, Instagram, McAfee, Booking + další nepotřebné HP aplikace)

u B&O ekvalizéru chybí funkce, nejde nic moc nastavit

rozložení klávesnice není zcela promyšlené, malé šipky, detele vedle vypínání nefungující klávesové zkratky při programech v celoobrazovkovém režimu (Alt/Win+Tab, Win, Alt+Fn+F4 a další) podsvícení klávesnice není stálé a pokud chvíli nemačkáte klávesy, podsvícení se vypne; nepřišel jsem na to, jak si tuhle funkci nastavit podle sebe

plastová konstrukce

nekvalitní webkamera, u které chybí krytka

není přítomná čtečka karet

připojení na ethernet (zním jako člověk, kterému chybí jack na telefonu)

USB-A porty jsou kvůli malé velikosti notebooku zčásti zadělané výklopnou krytko, kvůli které není snadné zasunutí

výrazně svítící oranžová dioda při vypnutém zvuku

věčně svítí bílá dioda na zapínacím tlačítku

špatné rozložení klávesnice (FN nelze přepnout, del vedle vypnout, FN neprogramovatelné, notebook není na hry (malinká tlačítka šipek)

Zhodnocení

Pavilion Aero 13 nezklame, ale ani nijak výrazně nepotěší. Svoji práci odvádí skvěle, je radost ho používat, jen si musíte zvyknout na spoustu drobných nedostatků, které umí zkazit dojem z používání. Notebook byl představen v létě 2021 a při pohledu na konkurenci se mohou objevit i lákavější kousky. O rok starší Microsoft Surface Go 2 s dotykovým displejem je o tři tisíce levnější. ASUS ZenBook 13 OLED UX325EA taktéž o rok starší, ale s procesorem i7 a OLED displejem, má však o 200 g větší hmotnost. Mladší Acer Spin 3 NX.A9VEC.004 o tisíc korun dražší, ale s dotykovou celootočtnou obrazovkou, procesorem Intel i7 a čtečkou karet. Pokud odhlédneme od počítačů s Windows, tak v nabídce nalezneme Apple Macbook Air/Pro 2020 o tisíc Kč levnější. Opět levnější dokonce o 2 000 Kč a i mladší a s procesorem Ryzen 7 Acer Spin 3 NX.A9VEC.004 a nechybí mu ani čtečka karet a delší výdrž baterie.

Pavilion Aero 13 splnil kromě bodu 3 zbylé čtyři body, které jsem si stanovil, skvěle. Uděláte obstojně kancelářskou práci, zvládnete upravovat fotky, mít více programů spuštěných zároveň, zahrajete si s přijatelným grafickým nastavením i novější hry a z hudby vám neupadnou uši. Pavilion Aero 13 to nemá v porovnání s konkurencí jednoduché, body dolů mu strhávají nesmyslné nedodělky a to, že ničím výrazně nevyčnívá nad ostatními. Pokud notebook nepotřebujete na dlouhé cestování a chcete jej snadno přenášet po kanceláři a mezi prací a domovem, poslouží vám na výbornou. Navíc svoji lehounkou konstrukcí a elegantním vzhledem udělá též hodně parády.

Notebook HP Pavilion Aero 13-be0902nc (50A29EA) | HPmarket.cz na recenzi dodala česká distribuce HP.



