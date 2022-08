Bezdrátová sluchátka Urbanista Phoenix přichází s dobíjecím pouzdrem na solární energii

Zdroj: The Verge (se souhlasem)

Značka Urbanista, která dodává bezdrátová sluchátka, není tak úplně rozšířenou v našich vodách. O to více je zajímavější to, s čím na trh s elektronikou přichází. Nové true wireless sluchátka Phoenix využívají pro dobíjení solární energii.

Bezdrátová sluchátka Urbanista Phoenix se solárním dobíjením

Sluchátka se solárním dobíjením od značky Urbanista nejsou prvním modelem. Na trhu se již minulý rok objevil model Los Angeles, který měl solární panel integrovaný v hlavovém mostu. Model Phoenix přináší solární dobíjení poprvé i pro bezdrátová sluchátka typu True wireless. Solární panel Powerfoyle je integrován do nabíjecího pouzdra a vyrobila je opět společnost Exeger. To, že se solární panel nachází na nabíjecím pouzdru dává smysl vzhledem k malým plochám na sluchátkách. To samozřejmě představuje nutnost myslet na to, aby bylo nabíjecí pouzdro vždy vystavenou slunečním paprskům.

Sluchátka Urbanista Phoenix by měly poskytnout na jedno nabití až 8 hodin poslechu. V kombinaci s kapacitou baterie v nabíjecím pouzdře se pak dostáváme až na 32 hodin. V případě dobíjení přes solární panel by mělo pouzdro získat energii na 1 hodinu při vystavení pouzdra světelným paprskům na jednou hodinu. Stav nabíjení lze sledovat v mobilní aplikaci, která je ke sluchátkům dodávaná. Vedle stavu nabíjení je možné přizpůsobit například nastavení ekvalizéru, nebo možností dotykového ovládání. Sluchátka jsou rovněž vybavena certifikací IPX4, která sluchátkům zajistí ochranu před potem, ale i například deštěm při sportu.

Sluchátka jsou samozĹ™ejmÄ› vybavena USB-C portem, takĹľe je bude moĹľnĂ© bezpeÄŤnÄ› nabĂ­t klasickĂ˝m zpĹŻsobem. Sluchátka se takĂ© mohou pochlubit funkcĂ­ aktivnĂ­ho potlaÄŤenĂ­ okolnĂ­ho šumu (ANC), kterĂ˝ je doplnÄ›n funkcĂ­, kdy je umoĹľnÄ›n prĹŻchod zvuku z venku a nechybĂ­ ani moĹľnost sluchátka pĹ™ipojit ke dvÄ›ma zařízenĂ­m najednou. Sluchátka budou dostupná ve dvou variantách – ÄŤerná a rĹŻĹľová. Sluchátka Urbanista Phoenix by mÄ›la bĂ˝t uvedena na trh ve ÄŤtvrtĂ©m ÄŤtvrtletĂ­ tohoto roku a jejich cenovka by se mÄ›la pohybovat na 149 eurech, coĹľ v pĹ™epoÄŤtu ÄŤinĂ­ zhruba 3 600 KÄŤ.

Zdroj: theverge.com



Bezdrátová sluchátka Urbanista Phoenix přichází s dobíjecím pouzdrem na solární energii Články » Domů »

reklama reklama