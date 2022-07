WhatsApp se chystá vylepšit reakce a chce tak trumfnout konkurenční Telegram

Zdroj: Dotekománie

Novinky na WhastApp se objevují v poslední době opravdu hojně. Někdy se jedná o drobná vylepšení, někdy naopak o funkce, které jsou zásadní. WhatsApp tak například plánuje například zasílání souborů o velikosti až 2 GB, nebo přidat do skupinového chatu, nebo komunity až 512 lidí.

WhatsApp pracuje na vylepšení reakcí

Podle informací z webu WABetaInfo společnost aktuálně pracuje na vylepšení reakcí. Reakce na zprávy byly spuštěny v květnu tohoto roku. Ačkoliv se jedná o skvělou funkci, kterou WhatsApp zase o kus dotáhl konkurenci, nabídka emotikonů je omezená. Aktuálně je možné použít pouze šest předdefinovaných. Například konkurenční Telegram jich nabízí mnohem více a za příplatek pak kompletní nabídku spolu s dalšími prémiovými funkcemi.

Jak ja petrné z beta verze aplikace WhatsApp, tak by bylo možné nově použít jakýkoliv emotikon jako reakci na zprávu. Tím by WhatsApp trumfnul samotný Telegram, který kompletní sadu emotikonů nabízí za příplatek. Nově by se v aplikaci Whatsapp v nabídce emotikonů objevilo tlačítko +, kterým bychom se dostali na kompletní nabídku. Pokud jste zapojení do programu betatestování, můžete si tuto funkci již vyzkoušet, všichni ostatní si budou muset ještě nějaký čas počkat, než se novinka objeví ve verzi pro širokou veřejnost.

