Podle Avastu zná 31 % Čechů hesla svých partnerů, po rozchodu si je ale často nemění

Společnost Avast, která je globálním lídrem v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí, v novém průzkumu se společností Behavio zjistila, že polovina Čechů a Češek zná hesla k jiným účtům nebo zařízením než svým vlastním.

Avast radí, jak si ochránit své digitální účty

Nejčastěji znají Češi a Češky hesla svých současných partnerů (31 %). Ti, kteří jsou zadaní, se také v 37 % případů domnívají, že partner zná jejich hesla. Po rozchodu si je však mění pouze 36 % z dotázaných. Pokud to neudělají, vystavují se lidé riziku, že bývalý partner či partnerka jejich hesla zneužije. „Výzkum ukazuje, že svá hesla si po rozchodu s partnerem mění pouze 36 % lidí. Bývalý partner tak může mít přístup k jejich účtům, aniž by o tom věděli,“ vysvětluje bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloo. „Sdílení online účtů s partnerem či partnerkou je dnes ve vztahu stejně přirozeným krokem, jako je například společné bydlení. Ne každý vztah však končí šťastně. Lidé by tak měli myslet na to, že stejně, jako si po rozchodu s bývalým partnerem rozdělí společný majetek, by si měli rozdělit také své online účty, aby předešli nepříjemným situacím.“

Češi a Češky, které znají hesla k jiným účtům nebo zařízením, znají nejčastěji hesla svých současných partnerů (61 %), rodičů (41 %) nebo dětí (23 %). V 9 % případů znají také přístupové údaje svého bývalého partnera nebo partnerky, a to k e-mailu (50 %), sociálním sítím (48 %), telefonu nebo počítači (30 %) a streamovacím službám (28 %). Ve věkové skupině 18-24 zná cizí hesla dokonce 75 % lidí ze všech dotázaných. Více než třetina (37 %) lidí ve vztahu věří, že partner nebo partnerka zná jejich hesla – nejčastěji k telefonu či tabletu (52 %), notebooku nebo počítači (45 %), e-mailu (42 %) a internetovému bankovnictví (26 %). Stejně tak je 6 % dotázaných přesvědčených, že některá hesla zná i jejich bývalý partner či partnerka, konkrétně jde o hesla k e-mailu (39 %), telefonu či tabletu (25 %), sociálním sítím (24 %) a notebooku nebo počítači (23 %).

Necelá pětina Čechů a Češek (14 %) uvádí, že se někdy v životě musela vypořádávat s důsledky zneužití svého hesla, jako je zneužití jejich identity (35 %), obtěžování jich či jejich známých (35 %), změna hesla a zablokování přístupu do účtu (29 %), nebo dokonce sledování jejich aktuální polohy (11 %). Ve 23 % případů byl přitom tím, kdo heslo zneužil, právě bývalý partner.

Společnost Avast radí, jak na bezpečný digitální rozchod:

E-maily: Zkontrolujte si, jaká zařízení mají k vašemu e-mailovému účtu přístup, a pokud některé z nich není vaše, vymažte jej. Nastavte si nové, silné heslo a dvoufázové ověření, abyste se do účtu mohli vždy přihlásit opravdu jen vy.

Sociální sítě: I v případě sociálních sítí je dobré si ověřit, že k vašim účtům nemají přístup žádná nevyžádaná zařízení nebo aplikace, a nastavit si nové heslo s dvoufázovým ověřením. Kromě toho se ujistěte, že údaje, které používáte pro případné obnovení svých účtů na sociálních sítích, jsou opravdu vaše a bezpečné. Zvažte, zda neupravit nastavení soukromí na svých sociálních sítích tak, aby vás expartneři nemohli sledovat.

Online bankovnictví: Jestliže má vaše bývalá polovička přístup do vašeho online bankovnictví nebo zná údaje vaší kreditní karty, vyžádejte si od banky nové přihlašovací údaje a kartu. Doporučujeme také zkontrolovat přístupy k dalším platebním a finančním aplikacím, jako je např. PayPal, Twisto apod., a účty v online obchodech, které jsou na tyto aplikace navázané. Pokud k nim má expartner/ka přístup, změňte hesla a zabezpečte je dvoufázovým ověřením.

Streamovací platformy: Pokud jste se svou bývalou polovičkou sdíleli např. účet na Netflixu nebo podobné platformě, doporučujeme si vytvořit zcela nový, nebo se ujistit, že se ex-partner/ka do vašeho účtu v budoucnu už nedostane. Nastavení silného hesla je zde samozřejmostí. U platforem, kde můžete vytvářet i svůj vlastní obsah, např. playlisty na Spotify nebo v aplikaci Soundcloud, zvažte upravení nastavení soukromí tak, aby vás dotyčný nemohl sledovat.

Poloha: Upravte nastavení všech aplikací ve vašem zařízení tak, aby vaši polohu využívaly jen ve chvíli, kdy aplikaci skutečně používáte. Nezapomeňte také na další nástroje a aplikace, jako je např. Find My, Google timeline nebo sdílené fotografie, které mohou zaznamenávat vaši polohu, aniž byste si to uvědomovali. Upravte jejich nastavení tak, aby se k vaší poloze nikdo cizí nedostal.



