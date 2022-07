Galaxy Z Fold 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Podle očekávání by se nové modely Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 měly ukázat až příští měsíc, nicméně již nyní se objevují informace, které nám více přiblíží specifikace plánovaných nových modelů pro rok 2023.

Samsung Galaxy Fold a Flip 5

Podle zvěstí by telefony měly běžet na nových procesorech Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, které zatím ještě nebyly oficiálně oznámeny. Mělo by se tak stát do konce roku. Informace rovněž tvrdí, že by nové modely měly přijít s trojitými fotoaparáty – Z Fold 5 by měl být vybaven 50MPx hlavním senzorem, zatímco Z Flip 5 by měl přijít s 12 MPx hlavním senzorem.

Podle analytiků je také pravděpodobné, že nových modelů bude dodáno pravděpodobně méně, než modelů Fold a Flip 4, a to až o 5 miliónů kusů. Samsung údajně plánuje dodat celkem 10 miliónů kusů s tím, že převážnou většinu bude zastupovat model Flip 5. Důvodem snížení dodávek jsou rostoucí ceny a celková ekonomická nejistota.

Zdroj: techradar.com



Domů » Články » Objevují se první informace o telefonech Samsung Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5

reklama reklama