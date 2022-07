Nový fitness náramek AmazFit Band 7 se představuje

Zdroj: GSM Arena

Fitness náramek AmazFit Band 5, který byl uveden před dvěma roky získává nového nástupce. Je jím AmazFit Band 7, který se ukazuje na fotografiích a nyní jsou dostupné i technické specifikace.

NovĂ˝ AmazFit Band 7 jiĹľ letos

AmazFit Band 7, který nese kódové označení Bari, přichází s 1,47palcovým AMOLED displejem a rozlišením 194 x 368 pixelů a maximálním jasem 500 nitů. Náramek je vybaven optickým PPG snímačem srdečního tepu, který náramek umí sledovat nepřetržitě. Kromě srdečního tepu náramek umí také sledovat kvalitu spánku a stres. Po propojení s telefonem pak náramek umí klasicky zobrazovat oznámení, nastavit budík, nebo zobrazit informace o počasí.

AmazFit Band 7 dokáže sledovat až 100 sportovních aktivit a dokáže je automaticky detekovat. Nejen plavci ocení jeho vodotěsnost až do 5 ATM. Náramek je vybaven interním úložištěm o velikosti 128 MB a bude jej možné spárovat jak s telefony s Androidem, tak i iOS. O výdrž se postará baterie s kapacitou 230 mAh, která by náramku měla zajistit 18denní výdrž při běžném používání a 9denní výdrž intenzivního využití. Náramek by měl být uveden na trh koncem letošního roku a měl by vyjít na 50 dolarů.

