GUG červenec – Hacker Camp, Colours of Ostrava, CMX Summit

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Červen byl plný osobního setkávání na konferencích, odborných pivech i grilovačkách, po kterých se nám v pandemii tolik stýskalo a od kterých jsme si taky úplně odvykli a mohli jsme tak zažívat „velký trapný“, neboli The Great Awkward. Ovšem Jan Bleha na konferenci Community Builders’ World říkal, že osamělost je škodlivá, a tak jsme se překonali a všude byli. // Zážitky z WebExpa byly tak silné, že je do blogového článku ještě stále zpracováváme. Nebrání nám to ale poděkovat Livesportu, že obě akce podpořil a umožnil dvěma lidem z naší komunity se WebExpa zúčastnit díky věnovaným lístkům. // Zjistili jsme ve formuláři, kterým se nám hlásíte k odběru newsletteru, a tak jestli myslíš, že je píšeme jen jednou za půl roku, píšeme je fakt každý měsíc, jenom tobě až teď. // Přidala se k nám Vendy, a my máme radost. Přidáš se taky?

NEJBLIŽŠÍ AKCE, KDE SE třeba POTKÁME

Colours of Ostrava

Na Colours jsme dostali lístky od našeho partnera Grow with Google. Moc děkujeme, vážíme si toho a budeme pořádně tančit! Potkáme se?

Hacker Camp

Vypadá dost dobře a pořádá ho jiná parta. Od 4. září, přihlášky se řeší teď. Další info na webu.

CMX Summit 2022: Thrive

Na online verzi CMX Summitu je možné nyní chytit lístky zdarma, tak neváhej a kupuj za 0 USD. Potkáme se a budeme vzkvétat spolu.

TIPY A TRIKY

GUG swag sale je stále k dispozici! Můžeš si koupit kus naší historie a ve vintage triku oslňovat komunitní zasloužilce (stavit se za námi někam a uslyšet třeba „Jé, tohle triko jsem navrhoval!“) a zároveň přispět lidem zasaženým válkou na Ukrajině. // Pokud chceš, můžeš přispět přímo iniciativě ukrajinských členů a členek GDG Ukraine skrze stránku DevFest for Ukraine, tamní DevFest už proběhl, ale přispět je stále možné. // O tom jak konkrétně pomáhá Google se dočteš přímo na firemním blogu. Ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci za to Googlu udělil ukrajinskou cenu míru. // O boji s dezinformacemi se pořádala v minulém týdnu velmi zajímavá akce Fighting Misinformation Online 2022: Ideas exchange, kterou si můžeš pustit ze záznamu (anglicky).

RANDOM

Máš čas na čtení jen v létě, umíš anglicky a zajímají tě komunity, máme tip na knížku The Art of Gathering: How We Meet and Why it Matters od Priyi Parker. Asi ji brzy pořídíme do GUGbrary. // Pokud jsou pro Tebe letní měsíce příležitostí ke zvážení nové kariéry a zajímáš se o Google ve vzdělávání, pak prozkoumej tuto pracovní nabídku. Budeš lítat sem a tam a čeká tě práce se skvélými lidmi! // Potřebuješ maturitu, ale nemáš čas chodit do školy? Pro Tebe škola Březová umožňuje maturity bez studia. // O umělé inteligenci DALL·E jsme možná ještě nepsali, ale o její přístupnější verzi DALL·E mini už rozhodně píšeme, vyrobila obrázky do prázdninového vydání GUGletteru. // Nad budoucností uměleckých a kreativních profesí nepřemýšlí jen Lev Manovich a spol. // Když jsme u AI, i Deep Dream Generator ti pomůže vytvořit inspirující vizuální obsah. // Pokud chceš ilustrace od lidí, ale zároveň open-source, najdeš je na Undraw.co. // Pořád máme naději, že nějaký software nebo stroj vyřeší to, jak nakládáme se svým časem, a tak se jako zběsilí zapisujeme na čekačku routine.co. // Máme radost, že jsme živí a zdraví a přejeme ti to stejné.

Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!



