Zahajte letní sezónu nákupem skvělé přenosné chladničky do auta! [komerční článek]

Léto se neúprosným tempem blíží a s ním i sezóna dovolených. Češi jsou celosvětově známí jako národ pivařů, jenže v letních horkých podmínkách je časti až nadlidský úkol udržet nejen pivo, ale i ostatní nápoje či potraviny stále příjemně chladné. S tím vám může pomoci skvělá přenosná chladnička.

Chlaďte své nápoje a potraviny kdekoliv na cestách

Přenosná chladnička Alpicool v sobě skrývá hned několik klíčových výhod. Nabízí velmi kompaktní rozměry, takže ji bez problému schováte například do kufru auta nebo na zadní sedačky. Na výběr je také hned několik velikostí o objemu 15-50 litrů prostoru pro chlazení, vybere si tak opravdu každý. V samotné chladničce lze nejen chladit, ale i mrazit, a to až do -20 ℃.

Problém u podobných zařízení během cestování bývá bezesporu zejména řešení napájení. Výrobce zde myslel na každou situaci, proto přímo v balení naleznete adaptér do 12V auto zásuvky. Na cestách už tak nikdy nebudete ochuzeni o vaše oblíbené studené nápoje. Teplotu lze regulovat buď přímo na těle samotné chladničky, nebo dokonce i v mobilní aplikaci.

Chladničku Alpicool můžete pořídit už od 3 699 Kč, v závislosti na vybrané velikosti. Expedice navíc probíhá z českého skladu, doručení tak bude otázka pár dní a vyhnete se dodatečným poplatkům. Kupujte ZDE.

