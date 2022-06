Vychází Chrome 104 beta a přináší několik zajímavých novinek

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google poměrně rychle aktualizuje svůj webový prohlížeč Chrome. Ostatně nyní je k dispozici již verze 104 v rámci beta programu a co nevidět zde bude další verze. Chrome 104 Beta ale přináší několik novinek, přičemž jedna asi změní fungování reklam.

Více soukromí

Google se snaží vybudovat zcela nový systém kolem sdílení informací u reklam. V současnosti se více používají cookies třetích stran pro identifikaci zájmů samotného uživatele, ale Google chce nabídnout něco jiného. Jeho cílem je poskytování jen témat, o kterých se uživatel zajímá. Reklamní systémy se tak dozví jen to, co potřebují. Nebudou mít přístup k historii a ani ke cookies třetích stran. Beta verze Chromu již nyní nabízí nastavení pro nový systém. Novinka se jmenuje Privacy Sandbox a ještě není zcela dostupná, ale možná vás zařadí do testování.

Dále se pracuje na režimu plné obrazovky, a to i pro sekundární displej. Toto bude asi cíleno především na tablety a počítače než přímo na mobilní telefony, ale budeme si muset počkat, co vlastně vývojáři zamýšlí. Poslední takový významnější novinka se týká opět vývojářů. Chrome bude mít možnost sdílení jen určité části obsahu v rámci streamování.

Do této chvíle webové aplikace mohly jen sdílet celé okno, což nemuselo být vítané, když některé části mohly obsahovat citlivé informace. Nově ale bude přidána podpora pro sdílení jen určité části. Zde ale bude záležet na vývojářích, jak se jim podaří tuto novinku implementovat.

Zdroj: androidpolice.com



