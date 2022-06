Motorola smartphony jsou teď za nejnižší ceny, stačí znát speciální slevový kód [komerční článek]

Prakticky všechny smartphony Motorola můžete teď u Mobil Pohotovosti pořídit za nejlepší ceny na trhu. Stačí, když v košíku zadáte speciální slevový kód, který se vztahuje na všechny dostupné modely. Za skutečně nejnižší cenu je k mání například oblíbená Moto G60s, odlehčená vlajkovka Edge 30 nebo dokonce i novinka Moto G82. Kromě nejnižší ceny na vás čeká i prodloužená 3letá záruka zdarma.

Sleva na Motorolu

Právě Motorola Moto G60s je obzvlášť zajímavý kousek, protože model s vyšší 6GB RAM neseženete nikde jinde než u Mobil Pohotovosti. Tam teď Moto G60s po zadání kódu moto10 v košíku vychází jen na 4 131 Kč (běžně 4 590 Kč), což je dokonce ještě méně, než za kolik jinde koupíte model s nižší 4GB pamětí. Podobně výhodná je například i květnová novinka Moto G82 5G, která s kódem moto10 vychází na 7 191 Kč (běžně 7 990 Kč), což je opět nejnižší cena v Česku.

Nicméně za nejlepší ceny na českém trhu koupíte teď u Mobil Pohotovosti i ty nejvybavenější telefony od Motoroly. Například Motorola Edge 30, která zároveň představuje nejtenčí 5G smartphone, může být po vaše jen za 9 891 Kč (běžně 10 990 Kč) – stačí v košíku zadat kód moto10. A stejně můžete ušetřit i na Motorole Edge 20 Pro, protože ta je k mání jen za 11 691 Kč (běžně 12 990 Kč).

Speciální kód moto10 ale můžete využít při nákupu jakéhokoli dostupného smartphonu Motorola u Mobil Pohotovosti. Stačí vždy jen vložit telefon do košíku, následně zadat kód do příslušného pole a sleva se okamžitě promítne do ceny. Ke většině modelům navíc získáte jako dárek záruku prodlouženou na 3 roky a také 15% bonus k výkupu.



