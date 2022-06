Fossil uvede nové chytré hodinky Gen 6 Hybrid

Zdroj: Phonearena

Společnost Fossil by zítra, tj. 27. června, měla uvést další chytré hodinky s názvem Gen 6 Hybrid. Bude se tak jednat o další chytré hodinky z portfolia této značky.

Nové chytré hodinky Fossil Gen 6 Hybrid

Fossil Gen 6 Hybrid budou dostupné ve dvou variantách – Machine a Stella a jejich cenovka je stanovena na příjemných 229 dolarů. Větší varianta Machine nabídne průměr lunety 45 mm, která bude texturovaná a menší varianta Stella, který nabídne elegantnější a spíše dámský styl přinese lunetu s průměrem 40,5 mm. Obě dvě varianty se budou nabízet v několika barevných provedeních a na výběr bude i několik typů pásků.

Bližší technické specifikace v tuto chvíli nejsou známy, ale něco mále se přeci jen objevilo. Hodinky by měly mít integrovanou podporu asistenta Amazon Alexa, nový vylepšený mikrofon, podporu měření okysličení krve SpO2 a co se výdrže baterie týče, tak by hodinky měly nabídnout až dva týdny provozu. Hodinky by měly dále umět sledovat všechny standardní zdravotní funkce a budou mít podporu pro zaznamenávání široké nabídky sportovních aktivit. Fossil rovněž oznámila, že současně spouští novou aplikaci pro lepší správu hodinek a která je již nyní dostupná jak pro Android tak i pro iOS.

