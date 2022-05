Slevy na Microsoft produkty u příležitosti dne matek jsou tady, zakupte například Windows 11 za pouhých 15.25 EUR [sponzorovaný článek]

Den 8. května je mimo jiné dnem matek a tak můžete využít speciální slevové akce na produkty od společnosti Microsoft. Uvažovali jste o tom pořídit si například nové Windows 11, nebo kancelářský balík Office, ale běžné ceny se vám zdají příliš vysoké? Tato nabídka je přesně tím, co potřebujete. V internetovém obchodě Godeal24 můžete získat zcela legální Microsoft software pro váš počítač, nebo notebook ve speciální slevové akci. Kupte si například nejnovější systém Microsoft Windows 11 Pro za 15.25 EUR. Nebo zakupte originální MS Office 2021 za 31.99 EUR a získejte zdarma jako dárek Windows 10, nebo Windows 11.

Slevy na produkty od Microsoftu ke dni matek

Doba si stále více žádá mít IT techniku v nejlepší kondici, abyste tak co nejlépe zvládali práci z domova, nebo studium. Aby byl váš počítač nejen v dobré kondici, ale také v bezpečí, potřebujete nejnovější software a legální licenci. To vše získáte právě v rámci této nabídky, kde získáte zcela legální software, který získáte během chvilky na pár kliků.

Časově omezená BOGO slevová akce!

Slevy až 50% na Windows OS se slevovým kódem: „SGO50“

Slevy až 62% na Windows OS a MS Office se slevovým kódem: SGO62

Nejlepší nástroje pro váš počítač za nejlepší ceny

Získejte ještě více nástrojů>>>

V případě, že budete potřebovat poradit, nebo budete mít problém s objednávkou, stačí se obrátit na podporu na této emailové adrese: service@godeal24.com.



