Google dělá úklid ve svém obchodě Play, odstranit by mohl až 900 000 neaktualizovaných aplikací

Google nedávno oznámil, že provádí čistku ve svém internetovém obchodě Play. Zaměřuje se na zastaralé, neaktualizované a závadné aplikace a na ty, které již nepodporují nové funkce platformy.

Podle zprávy by mělo dojít k odstranění až 900 000 aplikací. Podobnou akci provádí i společnost Apple a společně s Googlem by tak oba měli odstranit až 1,5 milionu aplikací, které nebyly udržovány více než 2 roky. Google sdělil, že se v obchodě Play nachází přibližně 869 000 aplikací, které více než 2 roky neobdržely žádnou aktualizaci. Tyto aplikace budou v obchodě Play skryty a nebudou nabízeny ve výsledcích vyhledávání.

Tato změna, kterou chce Google do svého obchodu Play aplikovat, vejde v platnost 1. listopadu 2022, takže budou mít vývojáři dostatek času na změnu zareagovat a dát věci do pořádku. Podle sdělení Googlu musí vývojáři cílit na úroveň API, které není starší než 2 roky, aby se vyhnuli těmto opatřením. Znamená to, že aktuálně by vývojáři ve svých aplikacích měli mířit na API level 29 a vyšší.

