OnePlus pravděpodobně pracuje na svém prvním skládacím zařízení

Skládací zařízení již nejsou pouhou futuristickou vizí, čím dál více výrobců do svého portfolia zařazují i tento typ zařízení. Patří sem například Samsung nebo Oppo a nově by se měl také připojit OnePlus.

Skládací OnePlus možná již brzy

Podle čerstvých informací OnePlus pravděpodobně pracuje na svém skládacím telefonu, který by měl být vybaven stejným hardwarem, jako Oppo Find N, který byl představen loni v prosinci. Vzhledem k tomu, že OnePlus i Oppo jsou součástí společnost BBK Electronics, je možné že zařízení od OnePlus, bude stejné zařízení vystupující pouze pod jinou značkou.

Všechny značky vystupující pod BBK Electronics často sdílejí stejný hardware a liší se tak pouze drobnými odlišnostmi a například dostupností pouze pro určité regiony. To potvrzuje i případ značky Vivo, která rovněž spadá pod BBK Electronics a 11. dubna by měla také uvést své skládací zařízení a i to by mělo vycházet z modelu Find N.

