Motorola plánuje Moto E32 pro nenáročné

Společnost Motorola si nechala certifikovat jeden z připravovaných telefonů do řady Moto E, který byl v posledních týdnech zařazen do nejedné databáze. Nejnovější únik konkrétně přibližuje model Moto E32 a ve finále by mohl mít nakročen do nižších pater střední třídy. K nedávno odhaleným specifikacím se právě teď připojují první fotografie zařízení.

Jednoduchost hraje prim

Přední část má zabrat panel s úhlopříčkou 6,6 palce a selfie kamerka vsazená do proděravěného otvoru nahoře uprostřed. K vidění jsou zakulacené rohy nebo poměrně tenké rámečky, což částečně kazí výraznější brada vespod. Hardwarovou stránku bude reprezentovat osmijádrový procesor Helio G85 z dílny MediaTeku s grafickým čipem Mali-G52 MC2. Ovšem absence podpory sítí 5. generace může být výrazným nedostatkem.

Výrobce na prodejní pulty pravděpodobně dodá dvě paměťové konfigurace, přesněji 4 + 64GB a 6 + 128 GB. Záda obsadí přisvětlovací LED blesk či tři fotoaparáty bez bližších podrobností, ale rozhodně zde nelze očekávat nějaký nadstandard. Konstrukci alespoň nechybí 3,5mm sluchátkový jack, vstup pro USB-C kabel a také druhý mikrofon potlačující okolní hluk při telefonování. Případní zájemci budou moct vybírat minimálně ze dvou barev (modrá, stříbrná).

