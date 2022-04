Mobilní rozhlas se mění na Munipolis. Kromě přístupu pro obce umožňuje přístup i jiným subjektům

Mobilní rozhlas, na jehož základech chytrá komunikační síť Munipolis vzniká, se v Česku za necelých sedm let vypracoval na absolutní jedničku mezi nástroji pro komunikaci obcí s občany. V současnosti ho využívá více než 2 200 samospráv, které mají možnost zkontaktovat a informovat obyvatele v reálném čase nebo od nich získávat zpětnou vazbu v podobě minireferend, participativních akcí nebo podnětů, kterých lidé napříč Českem ročně posílají pravidelně desítky tisíc.

Kromě obcí se zapojí i firmy

Díky nově vzniklé síti Munipolis se tyto možnosti otevřou stovkám tisíc zcela nových subjektů. Vůbec poprvé se totiž do jedné platformy propojí nejen obce, ale také státní úřady, obecní instituce, spolky, sportovní kluby nebo například farnosti. Vznikne tak komplexnější platforma pro ověřenou komunikaci, která má ambici přinést výrazně lepší řešení a možnosti, než nabízejí stávající sociální sítě.

Pouze zapojením firem po boku ostatních subjektů začnou v Česku vznikat první komunikačně propojená města, kde se všechny důležité a relevantní informace dostávají k lidem okamžitě. Aplikace pro každou obec nebo instituci okamžitě na míru Munipolis se zároveň jednoduše vypořádá s jedním komunikačním nešvarem – drahými jednorázovými aplikacemi, které obce, ale i instituce nebo firmy občas vytvoří pro své obyvatele, klienty nebo zaměstnance. Jsou nákladné na tvorbu, údržbu i rozvoj a často mají mizivé množství stažení.

Munipolis proto zapojeným obcím nabídne nejen základní webový profil, ale i profil v aplikaci, upravený na míru. Vložit do něj bude možné libovolný obsah nebo jednoduše zapojit řešení třetích stran. Výsledek bude mít podobný uživatelský zážitek jako samostatná aplikace – s tou výhodou, že ji nebude třeba stahovat pro každý subjekt zvlášť. To vše v ceně běžného měsíčního tarifu, který nebývá vyšší než útraty samosprávy či spolku nebo firmy za telefon.

Do své sítě chce zapojit například regionální kulturní a sportovní akce, a to všech velikostí, od vesnických tancovaček po několikadenní festivaly.

Uživatelé Munipolis se o akci nejen dozvědí, ale v budoucnu by si měli mít možnost zakoupit například elektronické vstupenky. To přinese další příjmy obcím a spolkům. Mikroplatby se brzy propojí také s drobnými obecními poplatky – zaplatit půjde například poplatek za psa nebo svoz odpadu či koupit lístek na MHD. Registrace občanů, která se dnes ověřuje přes telefonní číslo, by se měla zpřesnit zavedením systému BankID nebo Českého eGovernmentu.

