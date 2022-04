Zdroj: Gizmochina

Meta plánuje troje brýle pro rozšířenou realitu, první chce stihnout do dvou let

Meta, nově založená mateřská společnost giganta sociálních médií Facebook, se snaží proniknout na trh s AR brýlemi. Na trhu již jeden hardwarový počin má, tím je náhlavní souprava Oculus VR. Nyní společnost údajně vyvíjí nové brýle pro rozšířenou realitu pod názvem Project Nazare. Podle zprávy chce Meta uvést produkt na trh do roku 2024 a pokročilejší modely budou k dispozici v letech 2026 a 2028.

Troje brýle, nový model vždy po dvou letech

Dle The Verge společnost Meta investovala miliardy dolarů do vývoje těchto nových brýlí AR, které jsou součástí vize Marka Zuckerberga pro metaverzi. Očekává se také, že cena zařízení bude vyšší než cena náhlavní soupravy Oculus Quest 2 VR, která je v současné době k dispozici za 299 dolarů, v přepočtu necelých 7 000 Kč. Důvodem je pravděpodobně vyšší cena použitých materiálů. Pro zprostředkování skutečného zážitku z rozšířené reality budou vybaveny kamerami pro sledování pohybu očí, vlastními vlnovody či projektory microLED.

Brýle prý váží kolem 100 gramů, což je asi čtyřikrát více než běžné brýle, a disponují silnými černými obroučkami. Na jedno nabití by měly vydržet pouhé 4 hodiny a bude napájeno přiloženým bezdrátovým adaptérem, který se má vejít do kapsy. Další odlehčená verze má přijít o dva roky později, tedy v roce 2026. V roce 2028 má pak přijít třetí varianta. Každá nová verze by měla přinést lehčí váhu brýlí a delší výdrž baterie. Zpráva dodává, že Meta nemá k dispozici funkční prototyp nositelných brýlí. To znamená, že i když se očekává, že společnost uvede toto zařízení na trh do roku 2024, může dojít k posunům data, kdy bude uvedení a následný prodej zahájen.

Zdroje: gizmochina.com, theverge.com



