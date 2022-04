Fotka od Pathum Danthanarayana z Unsplash

Bezpečnost mobilních telefonů s Androidem se čím dál vylepšuje, ale vždy je to za nějakou cenu. Vývojáři musí plnit čím dál přísnější podmínky a odůvodňovat přístup k určitým částem systému. V minulosti bylo možné, aby jakákoliv aplikace zjistila, jaké máte aplikace ve svém zařízení, ale to se následně zpřísnilo a brzy Google začne zakročovat proti zneužívání.

Skenování aplikací

Pakliže máte zařízení s maximální verzí systému Android 10, tak jakákoliv aplikace si mohla vytáhnout ze systému, co máte nainstalováno. To se dalo poměrně jednoduše zneužít, a to nejen pro marketingové účely. Google následně zavedl oprávnění QUERY_ALL_PACKAGES, které musí použít aplikace pro skenování.

Pro vývojáře se jednalo jen o trochu více práce a stále mohli nechat zjišťovat, co máte v mobilním telefonu. V minulém roce ale Google začal využívat toto oprávnění a rovnou varoval, že ho mohou používat jen ty aplikace, které ho nutně potřebují pro své fungování. Jedná se tak o nástroje pro zálohování, launchery a další podobné aplikace. Jinak řečeno, ostatní aplikace nemohou získat seznam instalovaného softwaru, pokud to nepotřebují k hlavnímu fungování.

Google nyní zavádí postihy, respektive začíná si vynucovat od vývojářů důvod k přístupu k API QUERY_ALL_PACKAGES. Pokud nevyplní kýžený dotazník a neobhájí si nutnost k přístupu, tak budou muset ze své aplikace odebrat přístup k tomuto API. Jestliže tak neučiní, dojde k odebrání aplikace z Obchodu Play. Společnost začne s prosazováním nových pravidel již 1. června tohoto roku. Mohou tak některé aplikace zmizet z Obchodu Play, pokud vývojáři neudělají patřičné kroky. To se tedy může týkat starých aplikací.

Zdroje: xda-developers.com, reddit.com



Domů » Články » Google jen tak nedovolí skenování aplikací, které máte v zařízení

reklama reklama