Google chystá aplikaci Wallet, digitální peněženku i pro Google Pay

Google byl vždy znám svou roztříštěností v případě komunikačních služeb. Za poslední dobu se to zlepšilo, respektive se soustředil jen na pár aplikací, které mají jasně definované publikum. Bohužel si začal pohrávat s digitálními platbami a dnes zde máme ve své podstatě Google Pay aplikaci ve dvou variantách. Ta nejnovější je k dispozici v USA a nabízí více než jen platební stejnojmennou službu. Mezitím chystá další aplikaci Wallet, která nabídne integraci platební metody Google Pay.

Google Wallet

Google Pay je digitální služby pro placení v obchodech i na internetu, současně se jedná o aplikaci pro mobilní telefony Android. Ta mimo jiné umožňuje navíc přidávat věrnostní karty, jízdenky a také třeba letenky. Dá se říci, že Google Pay nejde jednoznačně definovat jen jako platební metodu. I to asi bude důvod, proč se chystá aplikace Google Wallet.

Již se objevily nějaké informace a náznaky v poslední době, že se pracuje na Wallet, ale až nyní dostává lepší představu, o co se asi jedná, hlavně díky snímkům obrazovky, které zveřejnil Mishaal Rahman.

Dle jeho zjištění je Wallet integrován na úrovni Google Play Služeb, takže by se tato verze mohla objevit u všech uživatelů s patřičnou verzí systému Android. Můžeme jen odhadovat, jaké jsou plány Googlu, ale zatím to vypadá, že původní aplikace Google Pay bude nahrazeno touto novou verzí a Google Pay jako takové zůstane jen platební službou.

Dává to rozhodně větší smysl a možná bude pro mnohé přehlednější používat aplikaci Wallet, jako místo pro své platební, věrnostní a dárkové karty, včetně jízdenek a letenek. Navíc zde bude i platební metoda Google Pay. Zatím si ale budeme muset počkat, co vlastně Google plánuje a jaké má plány s novou verzí aplikace Google Pay. Možná i ta se dočká přejmenování, ale to zatím není jisté.

