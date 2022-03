Zdroj: Dotekomanie.cz

Možná jste si všimli, že uživatelé na Twitteru začali hlásit problémy s přihlášením do aplikace Spotify a dost možná jste si to sami vyzkoušeli. Uživatelé reportují problémy nejen s přihlášením, ale také s nutností restartovat heslo.

Spotify prozatím mimo provoz

Osobně jsem byl také ze všech Spotify aplikací odhlášen, což není dobré, protože si už nepamatuji přihlašovací údaje. Uživatelé začali problémy reportovat už od dnešních 18h. Zdá se, že problém se objevoval ve vlnách – nejprve v zahraničí a později večer dorazil i k nám. Na webu downdetector.co.uk si můžete sami prohlédnout, kolik lidí již nahlásilo problémy se streamovací službou.

Někteří uživatelé dostali hlášku „Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!“. Já se pro změnu dočkal „Uživatelské jméno nebo heslo není správné. (Chybový kód: %0%)”. Hrstka předplatitelů pak vidí „We’re all mixed up. Refresh this page or try again later. It may take some time to get things up again.”

Není teď známo, jaké problémy Spotify má. Určitě půjde o chybu v oblasti serverů. V zájmu všech zúčastněných stran je problém co nejdříve opravit. Předpokládejme tedy, že do pár minut bude služba opět funkční, tedy jak pro koho – já si zřejmě budu muset vzpomenout na přihlašovací údaje.

Zdroj: walesonline.co.uk



Domů » Články » Spotify nefunguje: uživatelé hlásí chybu s přihlášením

reklama reklama