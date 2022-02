WhatsApp beta pro Android vydává drobnou aktualizaci v hledání zpráv

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp nás pravidelně zásobuje novinkami a pro beta testery se uvolnila jedna menší aktualizace, která lépe zpřístupní hledání ve zprávách.

WhatsApp beta pro Android vylepšuje vyhledávání ve zprávách

Podle WABetaInfo byla v rámci programu pro beta testery vypuštěna nová verze aplikace pro Android s číslem sestavení 2.22.6.3. Již dříve jsme vás informovali o přepracované obrazovce kontaktu. Nyní byla na tuto obrazovku přidána zkratka pro hledání v chatu. V aktuálně dostupné verzi pro Android je hledání v chatu dostupné přes ikonu kontaktu, nebo skupinového chatu, kde je nutné klepnout na ikonu tří teček a následně vybrat možnost hledání. Novinka tedy tento krok zjednodušuje.

Bohužel zavádění novinky pro testery se potýká s drobnými problémy, kdy ne všem se tato funkce po aktualizaci zpřístupní. Pokud jste se s tímto problémem setkali, nezoufejte, i přes správné zavedení novinky do vašeho účtu se nemusí vždy zobrazit, nicméně další aktualizace aplikace by měla problém vyřešit. I toto je nedílnou součástí beta testování. Prozatím není jasné, kdy se nová funkce zpřístupní pro všechny uživatele, ale mohlo by to být teoreticky již brzy.

