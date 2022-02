Vychází watchOS 8.5 beta 3 pro vývojáře

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple v tomto týdnu opět vydává nové verze svých operační systémů pro nejrůznější zařízení, tedy ve variantách pro vývojáře a beta testery. Mezi nimi je i watchOS 8.5 beta 3.

Není to tak dávno, co uživatelé dostali aktualizaci na watchOS 8.4.2, která obsahuje například omezení možnosti využívání bezdrátových nabíječek třetích stran. U verze před tím se se firma soustředila na zabezpečení a opravy chyb. Vypadá to, že ani verze watchOS 8.5 nebude jiná a dočkáme se jen minoritních změn.

Vývojáři a uživatelé watchOS 8.5 beta 3 nehlásí jakékoliv viditelné změny nebo nové funkce. Tato varianta systému nese označení 19T5228d a Apple k ní neuvedl kompletní přehled novinek a změn. Na druhou stranu informuje, že watchOS 8.5 beta 3 může mít komplikace s rozpoznáváním řeči u služby Siri na hodinkách Apple Watch Series 3.

Po vydání stabilní verze watchOS 8.5 čeká na vývojáře několik změn a novinek, o kterých si můžete přečíst na oficiálních stránkách společnosti Apple. Co se týče uživatelů, tak se asi mohou u stabilní verze těšit na nové emoji, konkrétně přibude 14 nových vyjádření.

