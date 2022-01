VOCOlinc Ripple Mini: Aroma difuzér s podporou HomeKit [recenze]

Zdroj: VOCOlinc

Chytré produkty nám pomáhají zlepšit životní standard, usnadňují / zjednodušují nám práci, čímž získáváme více času pro další aktivity. Tentokrát jsme otestovali produkt, který se zaměřuje na zlepšení vzduchu v domácnosti. Jedná se o VOCOlinc Ripple aroma difuzér a zvlhčovač vzduchu, jehož předností je podpora HomeKit. Vybrat si můžete vlastní vonný olej, případně produkt používat jen jako zvlhčovač vzduchu. Veškeré ovládání pak probíhá pomocí telefonu. Ve zkratce jde o chytrý ultrazvukový mini difuzér s barevným RGB podsvícením, jenž zvládne 8hodinový provoz. Máme tu objem nádržky s kapacitou 220ml, funkci automatického vypnutí, podporu Wi-Fi 2.4 GHz, a podporu HomeKit, Google Assistant nebo Amazon Alexa. Musíme uznat, že rozhodně stojí za to.

Aroma difuzér VOCOlinc Ripple Mini, o kterém podrobně píšeme níže, lze použít jako zvlhčovač vzduchu, ale ve skutečnosti má jiný účel: provonět místnost. K tomu můžete použít esenciální olej s výběrem z mnoha vůní. Osobně jsem používal aroma difuzéry od Voniak, které místnost provoněly během několika minut. S cenou 899 Kč je VOCOlinc Ripple Mini také jeden z nejdostupnějších chytrých aroma difuzérů s podporou HomeKit na trhu.

VOCOlinc Ripple Mini ve zkratce:

Ovládání skrze aplikaci, funguje také s HomeKit

Funguje také s Amazon Alexa a Google Assistant

200ml objem nádržky – vydrží 8 hodin nepřetržitého používání

Difuzér se automaticky vypne, pokud je nádržka prázdná

Vhodné pro místnosti do 30 m2

Lze použít i jako zvlhčovač vzduchu

Ultrazvuk, tj. nevydává téměř žádný hluk

Chytré funkce v rámci aplikace VOCOlinc

Vestavěná barevná lampa s 16 mil. barev, rovněž ovladatelné skrze HomeKit

Funguje s Wi-Fi (pouze 2,4 GHz)

K použití s vonným olejem

Výška 16 cm, průměr 11,2 cm

V prodeji za 899 Kč

VOCOlinc Ripple: design

Tento aroma difuzér je ve skutečnosti nástupcem VOCOlinc Flowerbud, který se běžně prodává za 1 500 Kč. Ripple je ale menší a levnější. Všechny díly/komponenty jsou vyrobeny z odlehčeného plastu. Přiznám se, že jsem měl před vybalením lehké obavy z toho, že design bude působit lacině. K mému překvapení jde na oko a omak o velmi příjemné zařízení, které se hodí takřka do každého stylu domácnosti (troufám si tvrdit). V mém případě jde o světlou domácnost s prvky dřeva, kde difuzér příjemně zapadl. Na druhou stranu, Ripple působí nejlepším dojmem z větší dálky – při blízké manipulaci je lehce vidno, že jde o zařízení do 900 Kč; to difuzéru nevyčítám.

Horní část zařízení by měla představovat „vlny“ moře, ale to je patrné pouze tehdy, když je lampa zhasnutá a jste poměrně blízko. VOCOlinc Ripple se skládá z nádržky na vodu, víka a ozdobného pouzdra. Dodaný napájecí adaptér se připojuje na zadní straně. Na přední straně najdete tlačítka pro atomizér, časovač a vypnutí/zapnutí světla. Pomocí těchto fyzických tlačítek můžete zařízení ovládat bez přítomnosti chytrého telefonu. Bez telefonu ale nebudete moci používat všechny možnosti, které difuzér poskytuje.

VOCOlinc Ripple: praxe

Použití tohoto aroma difuzéru je jednoduché: naplníte nádržku vodou, přidáte pár kapek aroma oleje a stisknutím tlačítka v telefonu / na difuzéru proces rozjedete. Jelikož jde o chytrý difuzér, chceme z něj vytěžit maximum. Po stažení aplikace VOCOlinc (případně po přidání do HomeKit) se otevírají další možnosti používání/nastavení. Je možné: nastavit odpočítávací časovač pro zapnutí nebo vypnutí příslušenství; nastavit objem výstupu mlhy; nastavit plány automatického zapnutí/vypnutí na určité dny, časy; upozornění na prázdný tank. Máme tu ale také kategorii Mood Light, kde se nachází řada barev, efektů a plánů. K vytvoření bublinek vody Ripple Mini využívá ultrazvukové vlny, nejedná se tedy o ventilátor nebo něco s rotujícími lopatkami.

Stejně jako u zmíněného VOCOlinc Mistflow si můžete vybrat z režimu HomeKit nebo Multi-System Mode. Osobně jsem zvolil režim HomeKit, protože s ním mám k dispozici veškeré funkce HomeKit a nemusím vytvářet další účet. Multi-System Mode je užitečný, pokud chcete používat Alexu a Google Assistant, musíte si ale vytvořit účet a přihlásit se – data se ukládají na server VOCOlinc.

Nastavení difuzéru trvá méně než pět minut, vše je rychlé a plynulé – zvláště pokud zvolíte HomeKit. Aplikace Home dokonce navrhuje některé automatice, například aktivaci chytrým tlačítkem, aktivaci, když přijdete domů, a podobně.

Po naplnění nádržky spustíte jednoduše zvlhčovač a vyberete si pěknou barvu, která odpovídá vaší náladě. Tlačítka na zařízení vám umožňují vybrat pouze šest barev, ale prostřednictvím aplikace VOCOlinc nebo HomeKit máte přístup k 16 mil. barvám. Aplikace nabízí o něco více možností, například světelné efekty (Flow, Blink nebo Breathe), interval a požadovaný jas. Kombinaci můžete uložit jako oblíbenou. V aplikaci Home je Ripple pouze lampou, kde můžete upravit jas, barvu, teplotu barev a přidat automatizaci. V aplikaci VOCOlinc máte několik dalších možností.

Vlastnosti aroma atomizéru lze nastavit samostatně, jako by šlo o úplně jiné zařízení. Časovač a časový rozvrh lze také nastavit samostatně, nezávisle na náladovém osvětlení. Co mě také zarazilo, je, že u atomizéru si můžete vybrat pouze dvě polohy (1 nebo 2), přičemž u Vocolinc MistFlow můžete konkrétněji určit, jakou vlhkost chcete.

Ripple se vypne na základě nastaveného časovače nebo plánu, ale také když je nádrž prázdná. To je další rozdíl oproti MistFlow. Vodní pára se stočí, aniž by klesala na stůl, takže se nemusíte bát vodní lázně nebo poškození nábytku.

Ovládání s HomeKit i bez něj

Možná se ptáte, zda můžete ovládat všechny funkce přes HomeKit. Bohužel tomu tak není, možnosti jsou velmi omezené. Například v aplikaci VOCOlinc si můžete vybrat světelné efekty Flow, Blink a Breathe, které nemáte k dispozici v aplikaci Home. Pomocí těchto efektů si pak můžete vybrat barvy přechodu a intervaly, ve kterých barvy na sebe navazují. Ani to nelze v HomeKitu ovládat. Efekty můžete uložit v aplikaci VOCOlinc a poté je aktivovat ze stejné aplikace. Užitečné je také to, že VOCOlinc nabízí podporu pro Siri Shortcuts, takže některé akce můžete stále ovládat pomocí Siri. Co se týče atomizéru vody, intenzitu můžete nastavit ve VOCOlinc, ale ne v HomeKitu.

Závěr

S VOCOlinc Ripple Mini jasně zaznamenáte, když je zařízení zapnuté – skvěle provoní celou místnost. Nejde ani tak o to provonět místnost, ale o jemnou / příjemnou vůni s určitou vlhkostí. Osobně jsem nejvíce zařízení používal vedle postele. Velmi dobře se mi se zapnutým zvlhčovačem usíná.

Celkově jde o dobrý produkt. Za cenu do 900 Kč podporuje HomeKit, poskytuje řadu funkcí, disponuje minimalistickým designem a „it just works“. Pokud hledáte nízko nákladový chytrý aroma difuzér, VOCOlinc Ripple Mini je minimálně skvělou vstupenkou.

VOCOlinc Felion Technologies Company Limited Bezplatné iOS

VOCOlinc vocozee.com Zdarma ANDROID

Za poskytnutí produktu děkujeme společnosti VOCOlinc. Ripple Mini můžete pořídit ZDE



