Poodhaleny specifikace Oppo Find X5 Pro, 120MHz displej, Snapdragon 8 Gen 1 a trojit fotoaparát

Plánované modely Oppo Find X5 a Find X5 Pro by mohly přijít během března. Jak už to tak bývá, čím blíže je termín uvedení, tím více specifikací se začíná objevovat.

Oppo Find X5 bude pořádná „bestie“

Nejnovější úniky odhalují specifikace modelu Find X5 Pro, jehož číslo je PFEM10. Měl by přijít s 6,7palcovým AMOLED LTPO 2.0 displejem, který nabídne QHD+ rozlišení, tedy 1 440 x 3 216 pixelů a obnovovací frekvenci 120 MHz. Telefon by měl být vybaven trojitým fotoaparátem s 50MPx hlavním snímačem Sony IMX766 a podporou optické stabilizace obrazu OIS doplněným o 50MPx ultraširoký snímač a třetí snímač s rozlišením 13 MPx. Přední selfie kamera by měla být vybavena snímačem SONY IMX708 s rozlišením 32 MPx.

Telefon by měl pohánět nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 spolu s čipem MariSilicon X, který pochází z dílny Oppo. Zařízení by mělo být vybaveno baterii s kapacitou 5 000 mAh s podporou rychlého 80W nabíjení a podporou 50W bezdrátového nabíjení. Telefon by měl běžet na nejnovějším systému Android 12 doplněným o nadstavbu ColorOS 12. Zabezpečení systému bude řešeno snímačem otisku prstu zabudovaným v displeji.

